Manchester City ancora ko, Anderson: "Non è mancata la voglia di lottare. Solo sfortuna"
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Andrea Piras
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Oggi alle 08:56Calcio estero
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01.11.2026 08:56Calcio estero
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Dopo la sconfitta contro il Brighton, il centrocampista del Manchester City Elliot Anderson ha parlato ai canali ufficiali del club: "Ovviamente, subire un gol è stato un duro colpo. Abbiamo avuto tantissime occasioni; in un'altra giornata le avremmo trasformate, probabilmente vincendo la partita. È stata solo sfortuna, a dire il vero. È sempre difficile subire un gol nelle fasi iniziali, specialmente in casa. Non siamo riusciti a sbloccare il risultato, nonostante le numerose opportunità create.
Non è mancata la voglia di lottare o l'impegno. Abbiamo dato tutto. Per gran parte della gara abbiamo tenuto in mano il gioco e il gol sembrava nell'aria, ma purtroppo non è arrivato".
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