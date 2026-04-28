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Barcellona in versione 'sciacallo': già nel mirino 5 giocatori del Tottenham in caso di retrocessione

Barcellona in versione 'sciacallo': già nel mirino 5 giocatori del Tottenham in caso di retrocessioneTUTTO mercato WEB
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Simone Lorini
Oggi alle 12:22Calcio estero
Simone Lorini

Il Barcellona osserva con estremo interesse il drammatico scenario in casa Tottenham, dove lo spettro di una clamorosa retrocessione potrebbe innescare una vera e propria fuga di talenti. La dirigenza blaugrana ha già messo nel mirino diversi pilastri degli Spurs, pronti a essere sacrificati in caso di declassamento. Tra i profili più ambiti spiccano i difensori centrali Micky van de Ven e Cristian Romero: in particolare, l'olandese è considerato l'innesto ideale per la retroguardia di Flick, grazie alla sua abilità nell'impostazione.

Xavi Simons e Lucas Bergvall molto apprezzati a livello tecnico
Non può mai essere dimenticato il talento di Xavi Simons, cresciuto proprio nel vivaio blaugrana con 9 anni di 'cantera', nè quello di Lucas Bergvall. Entrambi sono valutati come profili ad alto potenziale, capaci di garantire un salto di qualità tecnico immediato. Nonostante i recenti problemi fisici che hanno frenato lo svedese, il club catalano resta convinto del valore dell'operazione, vedendo in loro gli interpreti perfetti per la filosofia di gioco del Barça, sempre alla ricerca di palleggiatori d'eccellenza.

L'ultimo tassello del piano di rafforzamento porta il nome di Pedro Porro. L'esterno spagnolo è considerato la prima scelta per la fascia destra, soprattutto nell'ottica di una possibile cessione di Jules Koundé, che garantirebbe l'ossigeno finanziario necessario per l'affondo.

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