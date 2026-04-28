Manchester United, Cunha supplica Casemiro dopo il Brentford: "Un altro anno..."

Matheus Cunha ha saltato la partita di Premier tra Manchester United e Brentford a causa di un infortunio al flessore dell'anca ma non ha fatto mancare il proprio supporto ai Red Devils: i compagni hanno saputo fare a meno dell'apporto del brasiliano e vinto con merito, conquistando di fatto un posto nella Top 5 della Premier e festeggiando il ritorno in Champions.

Ad aiutare la squadra di Carrick c'era l'esperienza di Casemiro, centrocampista chiave della squadra arrivato però ad una delle sue ultime partite ad Old Trafford. Una prospettiva che atterrisce buona parte dei tifosi e che ha provocato un attacco di nostalgia anticipata proprio al connazionale e compagno di squadra.

"1 altro anno... Casemiro", ha scritto Cunha sui propri canali social, allegando una foto del compagno e di fatto supplicando l'ex Real di rimanere un altro anno a Manchester. Difficile che questo accada considerando l'annuncio di diversi mesi fa del campione, il quale sembra diretto verso la MLS per chiudere la sua carriera. Ma chissà che una supplica così accorata non smuova il cuore del centrocampista.