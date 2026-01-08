Ufficiale Zero spazio ad Amburgo, il Bayern richiama il portiere Peretz e lo gira al Southampton

Il Southampton ha annunciato l’ingaggio in prestito del portiere Daniel Peretz, che vestirà la maglia dei Saints fino al termine della stagione. Il 25enne israeliano arriva dal Bayern Monaco, dopo aver trascorso la prima metà della stagione con l’Amburgo.

Peretz ha mosso i primi passi nel mondo del calcio nel Maccabi Tel Aviv, club in cui è cresciuto fin dall’età di sei anni. Il portiere ha debuttato in prima squadra nel 2020, diventando titolare nella stagione 2021/22. Le sue ottime prestazioni nelle due campagne di Europa Conference League hanno attirato l’attenzione dei grandi club europei, portandolo ad approdare al Bayern Monaco nell’agosto 2023. Con la squadra tedesca ha esordito in Bundesliga e in DFB Pokal, prima di disputare la sua prima partita in Champions League a dicembre 2024.

Successivamente, Peretz si è trasferito all’Amburgo ma è sceso in campo solo in Coppa di Germania. Ora il portiere affronta una nuova sfida nel campionato inglese. "Sono davvero felice di arrivare a Southampton", ha dichiarato Peretz. "È un grande club in un campionato competitivo e non vedo l’ora di cominciare. Voglio aiutare la squadra a tornare in Premier League: è un obiettivo difficile, ma realistico, considerando le partite che restano da giocare".

Il direttore tecnico Johannes Spors ha aggiunto: "Daniel porta esperienza sia a livello nazionale che internazionale. Ha giocato ai massimi livelli e siamo entusiasti di averlo qui: aggiunge qualità e profondità al nostro reparto portieri".