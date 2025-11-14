La MLS si allinea al calendario europeo: addio ai prestiti alla Beckham. Ricordate gli altri?

La MLS si allinea al calcio europeo e dal 2027 adotterà un calendario con l'inizio della stagione a luglio e i playoff per decretare il campione a maggio. Una volta epocale per il torneo, la cui edizione risale al 1996 sempre sfruttando l'anno solare.

La MLS garantirà una pausa invernale per dare priorità al recupero dei giocatori, sospendendo le attività da metà dicembre a inizio o metà febbraio. E il calciomercato? La MLS aprirà le proprie finestre di mercato internazionali in coincidenza di quelle dei principali mercati europei. Il calendario attuale prevede che la finestra di mercato principale della MLS vada dal 31 gennaio al 23 aprile.

Questo cambiamento porrà fine a un'abitudine che a dire la verità è in disuso da qualche anno, ossia quella dei giocatori che a gennaio si trasferivano in prestito in Europa per sei mesi, sfruttando la pausa MLS e cercando di mantenere uno stato di forma adeguato in vista di impegni come Mondiali ed Europei. Chi ha sfruttato questa opportunità?

In principio fu David Beckham

In ben due occasioni, sempre al Milan nel semestre gennaio-giugno 2009 e gennaio-giugno 2010. Una scelta che costò al centrocampista anche le antipatie dei tifosi dei Los Angeles Galaxy, poiché questa scelta lo ha portato a saltare le prime partite con il suo club di appartenenza, iniziando la stagione sportiva a marzo. Tuttavia altri giocatori hanno seguito l'esempio dell'inglese, come Landon Donovan che da gennaio a marzo 2009 ha vestito per 7 volte la maglia del Bayern Monaco. L'anno seguente altri tre mesi all'Everton.

Il romantico ritorno di Henry all'Arsenal

Thierry Henry ha fatto un romantico ritorno all'Arsenal per due mesi nel 2012, in prestito dai New York Red Bulls. Il francese fa in tempo a giocare 7 partite con i gunners, segnando 2 reti. Nello stesso periodo invece Robbie Keane dei Galaxy sceglieva l'Aston Villa. Anche qui due mesi comunque piuttosto buoni con 3 reti in 7 partite.

Gli ultimi rumors: Son e Messi

Negli anni a venire anche grazie alla crescita della MLS e degli impegni delle varie squadre, i giocatori hanno preferito riposare anche se nelle ultime settimane sono emerse un paio di suggestioni: Son Heung-Min che è stato accostato al Milan e Lionel Messi che ha bussato alla porta della Saudi Pro League per potersi mettere in forma in vista dei Mondiali. Ricevendo però un "no".