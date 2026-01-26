Super Lig, Under salva la faccia al Besiktas: l'ex Roma rimonta 2-2 l'Eyupspor

Nella 19ª giornata della Trendyol Süper Lig, il Besiktas ha pareggiato 2-2 contro l’Eyupspor. Allo Stadio Recep Tayyip Erdoğan è andato in scena un inseguimento in piena regola, con sorpasso degli avversari e controsorpasso delle Aquile: Kokcu ha aperto le danze, poi l'Eyupspor ha trovato il pari e il 2-1 momentaneo; è servito l'ex Roma Cengiz Under per sancire la remuntada finale.

Perde terreno dalla top 4 il Besiktas contro la terzultima forza del campionato turco, ma resta immacolata la striscia di 10 risultati utili consecutivi senza sconfitta. Di seguito la classifica aggiornata:

1. Galatasaray 46 punti

2. Fenerbahce 43

3. Trabzonspor 41

4. Goztepe 36

5. Besiktas 33

6. Basaksehir 29

7. Samsunspor 27

8. Gaziantep 25

9. Kocaelispor 24

10. Alanyaspor 22

11. Genclerbirligi 19

12. Rizespor 19

13. Konyaspor 19

14. Antalyaspor 19

15. Kasimpasa 16

16. Eyupspor 15

17. Kayserispor 15

18. Karagumruk 9