Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

In Copa del Rey un Atletico fortemente rinnovato: spazio a Raspadori e alle seconde linee

In Copa del Rey un Atletico fortemente rinnovato: spazio a Raspadori e alle seconde lineeTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:12Calcio estero
Michele Pavese

Diego Simeone ha sistemato gli ultimi dettagli in vista dell’esordio del suo Atletico Madrid in Copa del Rey, una competizione che accende entusiasmo sia nello spogliatoio che tra i tifosi. Oggi, contro l’Atlético Baleares, il tecnico argentino darà spazio alle "seconde linee", ma l’obiettivo è chiaro: superare il turno con una grande prestazione, evitando i rischi già vissuti in passato contro avversari di categoria inferiore.

Il Cholo potrebbe cambiare fino a dieci uomini rispetto alla formazione che ha battuto il Valencia, in una gara tutt’altro che brillante. Sul campo sintetico delle Baleari torneranno probabilmente protagonisti giocatori con pochissimo minutaggio stagionale, come Javi Galán e Carlos Martín. Il precedente invita alla prudenza: anche lo scorso anno l’Atlético faticò per superare il turno contro una squadra di tre categorie inferiori, proprio come il Baleares, oggi in Segunda RFEF.

In porta ci sarà spazio ancora una volta per le rotazioni: Musso è pronto a difendere i pali, confermandosi un’alternativa affidabile a Oblak. In difesa, Simeone non intende sperimentare troppo: Le Normand e Lenglet sono favoriti al centro, con il primo chiamato a ritrovare ritmo dopo l’infortunio al ginocchio. Nahuel Molina dovrebbe essere l’unico confermato dell’ultimo undici titolare, nonostante sia stato sostituito all’intervallo contro il Valencia.

Occhi puntati anche su Javi Galán, che potrebbe giocare una delle sue ultime partite in maglia rojiblanca prima di un probabile addio a gennaio. A centrocampo, minuti importanti per Cardoso e Gallagher, mentre Almada agirà sulla sinistra. Davanti occasione dal primo minuto per Carlos Martín, finora utilizzato appena per un minuto, e per Raspadori, chiamato a convincere al fianco di Griezmann.

Articoli correlati
Lazio, Raspadori è un'idea forte per Sarri: due le possibili strade per gennaio Lazio, Raspadori è un'idea forte per Sarri: due le possibili strade per gennaio
Giacomo Raspadori, dal Napoli all'Atletico Madrid con lo stesso ruolo. Giocare pochino... Giacomo Raspadori, dal Napoli all'Atletico Madrid con lo stesso ruolo. Giocare pochino
Roma, torna di moda il nome di Raspadori: contatti avviati con il suo entourage Roma, torna di moda il nome di Raspadori: contatti avviati con il suo entourage
Altre notizie Calcio estero
Lestienne lascia Singapore: per l'ex Genoa 4 anni ai Lion City Sailors da fuoriclasse... UfficialeLestienne lascia Singapore: per l'ex Genoa 4 anni ai Lion City Sailors da fuoriclasse
PSG-Flamengo per l'Intercontinentale, Luis Enrique ha il dubbio portiere: favorito... PSG-Flamengo per l'Intercontinentale, Luis Enrique ha il dubbio portiere: favorito Chevalier
Marsiglia, De Zerbi potrebbe avere il primo "rinforzo": Traoré quasi pronto a tornare... Marsiglia, De Zerbi potrebbe avere il primo "rinforzo": Traoré quasi pronto a tornare in gruppo
Suarez ha deciso: alla fine resta all'Inter Miami. Pronto il rinnovo per un'altra... Suarez ha deciso: alla fine resta all'Inter Miami. Pronto il rinnovo per un'altra stagione
Il lavoro di Glasner al Crystal Palace è terminato? Gli inglesi pensano già a Bordalas... Il lavoro di Glasner al Crystal Palace è terminato? Gli inglesi pensano già a Bordalas
In Copa del Rey un Atletico fortemente rinnovato: spazio a Raspadori e alle seconde... In Copa del Rey un Atletico fortemente rinnovato: spazio a Raspadori e alle seconde linee
Betis, nuovo stop per Diego Llorente: problema all'adduttore, è uscito dopo 5' nell'ultimo... Betis, nuovo stop per Diego Llorente: problema all'adduttore, è uscito dopo 5' nell'ultimo match
Il PSG è la seconda francese a vincere la Champions ma la prima a giocare l'Intercontinentale... Il PSG è la seconda francese a vincere la Champions ma la prima a giocare l'Intercontinentale
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
Le più lette
1 Inter: la toppa per Dumfries. Milan: i sensati calcoli di Allegri. Napoli: tre appunti a Conte. Fiorentina: l’ultima mossa per la salvezza. E una cosa su Pinamonti
2 Frattesi e colpi a zero. Tuttosport in apertura sul calciomercato Juve: "Svolta al centro"
3 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 dicembre
4 Juve, riprende la preparazione: Spalletti cerca il sostituto di Koopmeiners
5 La Juventus fa sul serio per Frattesi: tutti i dettagli. Schlager e Timber le alternative
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Maignan glissa sul rinnovo col Milan: "Il mio futuro fa parlare, ma ciò non mi deve disturbare"
Immagine top news n.1 Allegri da Riyadh: "Fullkrug? Il nostro mercato è recuperare gli indisponibili. Vedremo dopo la Supercoppa"
Immagine top news n.2 Quando si gioca? Quanto si vince? Dove vederla? Tutto quello che c’è da sapere sulla Supercoppa
Immagine top news n.3 De Rossi chiama l'amico Dzeko al Genoa. Primi contatti per capire la fattibilità dell'operazione
Immagine top news n.4 Milan, Gimenez si opererà alla caviglia: l'attaccante starà fuori almeno sei settimane
Immagine top news n.5 Inter, l'infortunio di Dumfries apre il mercato? Norton-Cuffy come idea, seguito Belghali
Immagine top news n.6 Torino, ecco chi rischia il taglio a gennaio: il ds Petrachi è già al lavoro
Immagine top news n.7 L’Inter parte per la Supercoppa. Dumfries operato, recupero da definire
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa ci hanno detto le prime 15 gare di Chivu Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 C'è un'unica soluzione per evitare il Titanic Fiorentina
Immagine news podcast n.2 La Juventus e gli acquisti a gennaio per programmare già la prossima estate
Immagine news podcast n.3 Il Milan aveva già capito il suo grande difetto la scorsa estate
Immagine news podcast n.4 L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti"
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Dal Canto: "Vicenza, è l'anno buono. L'Arezzo è la squadra che mi ha impressionato di più"
Immagine news Serie A n.2 Lucchesi sulla Fiorentina: "Proprietà poco presente, situazione davvero pericolosa"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Fiorentina, via le mele marce. Juve in corsa per il titolo se..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'ex rossoblù Rado: "Bologna, prova a vincere la Supercoppa. Odgaard deve giocare"
Immagine news Serie A n.2 Atalanta, lesione al bicipite femorale per Djimsiti: i tempi di recupero
Immagine news Serie A n.3 Il Torino piomba su Kofler: duello con il Cagliari per il difensore del Sudtirol
Immagine news Serie A n.4 Empoli, allarme in difesa: infortunio alla caviglia con interessamento dei legamenti per Lovato
Immagine news Serie A n.5 De Vrij vuole lasciare l'Inter: tante opzioni sul tavolo. E Bastoni può rinnovare presto
Immagine news Serie A n.6 Bologna, la difesa va rinforzata e non impoverita: Lucumì resta, tre nomi in entrata per gennaio
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Modena, Caso in uscita: tentativo della Juve Stabia
Immagine news Serie B n.2 Venezia, possibile un nuovo innesto in attacco: tutto passa da Casas e Fila
Immagine news Serie B n.3 Venezia, c'è il rinnovo di Sverko: il difensore ha firmato fino al 2028
Immagine news Serie B n.4 Cesena, a gennaio un colpo per reparto: in attacco c'è lidea Djuric
Immagine news Serie B n.5 Palermo, Brunori in uscita: Samp in pressing ma l'attaccante non è convinto
Immagine news Serie B n.6 De Falco pronto al salto fra i professionisti: il portiere classe 2006 richiesto in B e in C
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Il Siracusa rischia una penalizzazione. E il presidente Ricci è irreperibile
Immagine news Serie C n.2 Dal Canto: "Vicenza, è l'anno buono. L'Arezzo è la squadra che mi ha impressionato di più"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, altri guai in arrivo dopo la penalizzazione: a rischio il mercato di gennaio
Immagine news Serie C n.4 Pro Vercelli, il ds Fimmanò: "I giovani sono la nostra forza. Una vittoria prima di Natale"
Immagine news Serie C n.5 Pres. Potenza: "Semifinale di Coppa Italia di C risultato storico. Vogliamo arrivare in fondo"
Immagine news Serie C n.6 Trapani, Antonini annuncia: "Un milione di euro per ottemperare alle scadenze federali"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Como, l'unica gioia lariana è datata 1950
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bologna-Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bologna-Juventus, felsinei che non vincono in casa da 27 anni
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve per i quarti di finale, Roma per l'onore. L'ultima giornata di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma, Rossettini: "Mercato? La società si sta muovendo. Obiettivo rinforzare la rosa"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Pinto prima del Man United: "Qui non ci sono segreti, mi sento a casa"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi prima del Man United: "Sarà dura, ma motivazioni altissime"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma, Baldi: "Non siamo state abbastanza cattive. E in Europa queste cose si pagano"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini: "Ultima occasione di vincere in Champions. Di Guglielmo? C'è l'offerta dagli USA"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Serie A incerta e avvincente o piatta e mediocre?