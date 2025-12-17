In Copa del Rey un Atletico fortemente rinnovato: spazio a Raspadori e alle seconde linee

Diego Simeone ha sistemato gli ultimi dettagli in vista dell’esordio del suo Atletico Madrid in Copa del Rey, una competizione che accende entusiasmo sia nello spogliatoio che tra i tifosi. Oggi, contro l’Atlético Baleares, il tecnico argentino darà spazio alle "seconde linee", ma l’obiettivo è chiaro: superare il turno con una grande prestazione, evitando i rischi già vissuti in passato contro avversari di categoria inferiore.

Il Cholo potrebbe cambiare fino a dieci uomini rispetto alla formazione che ha battuto il Valencia, in una gara tutt’altro che brillante. Sul campo sintetico delle Baleari torneranno probabilmente protagonisti giocatori con pochissimo minutaggio stagionale, come Javi Galán e Carlos Martín. Il precedente invita alla prudenza: anche lo scorso anno l’Atlético faticò per superare il turno contro una squadra di tre categorie inferiori, proprio come il Baleares, oggi in Segunda RFEF.

In porta ci sarà spazio ancora una volta per le rotazioni: Musso è pronto a difendere i pali, confermandosi un’alternativa affidabile a Oblak. In difesa, Simeone non intende sperimentare troppo: Le Normand e Lenglet sono favoriti al centro, con il primo chiamato a ritrovare ritmo dopo l’infortunio al ginocchio. Nahuel Molina dovrebbe essere l’unico confermato dell’ultimo undici titolare, nonostante sia stato sostituito all’intervallo contro il Valencia.

Occhi puntati anche su Javi Galán, che potrebbe giocare una delle sue ultime partite in maglia rojiblanca prima di un probabile addio a gennaio. A centrocampo, minuti importanti per Cardoso e Gallagher, mentre Almada agirà sulla sinistra. Davanti occasione dal primo minuto per Carlos Martín, finora utilizzato appena per un minuto, e per Raspadori, chiamato a convincere al fianco di Griezmann.