Betis, occhi sul talento colombiano Cossio: pronta l'offerta ufficiale al Cyclones

Il Real Betis guarda al futuro e punta su Kevin Cossio, promettente attaccante colombiano di appena 16 anni, considerato uno dei giovani talenti emergenti del calcio sudamericano. Il giocatore, attualmente in forza all'FC Cyclones, è da tempo seguito dagli osservatori della società spagnola, intenzionata a rafforzare il proprio settore giovanile. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, Cossio avrebbe già sostenuto un provino con il Betis nel marzo 2026, trascorrendo due settimane nelle strutture del club e convincendo lo staff tecnico grazie alle proprie qualità.

Chi è Kevin Cossio, il talento seguito dagli spagnoli

Nato il 22 giugno 2010, Kevin Stiven Cossio Mosquera è un centravanti alto 186 centimetri, dotato di una buona struttura fisica e di una spiccata propensione al gol. Il giovane attaccante ha inoltre collezionato presenze con la nazionale colombiana Under 15. L'interesse del Betis potrebbe presto trasformarsi in una proposta concreta. Carlos Fernando Cardona, direttore sportivo del Cyclones, ha infatti confermato i contatti con la società andalusa, precisando di essere in attesa di un'offerta ufficiale.