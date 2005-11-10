Bundesliga, Bayern Monaco straripante: 6 gol al Lipsia e aggancio al primo posto
Alessandra Stefanelli
Un Bayern Monaco straripante ha travolto oggi il Lipsia all’Allianz Arena. Apre le marcature Diaz dopo 12 minuti, poi Pavlovic e Olise chiudono la pratica già nel primo tempo. Al 47’ arriva il poker firmato da Diaz, poi segnano Kane e ancora Diaz: sesto gol bavarese e tripletta per il calciatore. Di Maksimovic il gol della bandiera del Lipsia in pieno recupero.
Il programma completo della sesta giornata
Venerdì 16 ottobre
Eintracht Francoforte - Colonia 1-0
Sabato 17 ottobre
Union Berlino - Borussia Dortmund 0-0
Amburgo - Stoccarda 1-0
Werder Brema - Paderborn 2-2
Schalke 04 - Magonza 0-1
Elversberg - Augusta 4-3
Bayern Monaco - RB Lipsia 6-1
Domenica 18 ottobre
Bayer Leverkusen - Friburgo
Borussia M'Gladbach - Hoffenheim
CLASSIFICA
1. Borussia Dortmund 14
2. Bayern Monaco 14
3. Friburgo 13
4. Bayer Leverkusen 10
5. Magonza 10
6. Elversberg 10
7. RB Lipsia 9
8. Amburgo 9
9. Werder Brema 9
10 Augusta 8
11. Eintracht Francoforte 8
12. Colonia 7
13. Stoccarda 6
14. Schalke 04 5
15. Union Berlino 5
16. Paderborn 5
17. Hoffenheim 3
18. Borussia M'Gladbach 0