Super Lig, Fenerbahçe sul velluto: Lukaku e compagni battono 3-0 l'Alanyaspor
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Alessandra Stefanelli
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Oggi alle 20:11Calcio estero
autore Alessandra Stefanelli
17.10.2026 20:11Calcio estero
Risultato rotondo che vale ai padroni di casa il terzo posto a -3 dal Galatasaray. In gol Lukaku, Akturkoglu e Muriqi
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Tutto facile per il Fenerbahçe che oggi ha travolto per 3-0 l’Alanyaspor nell’ottava giornata della massima serie turca. La partita si apre male per i padroni di casa, che falliscono al 17’ un calcio di rigore con Greenwood. Al 40’ il gol che svolta la gara, firmato dall’ex Inter e Napoli Romelu Lukaku.
Il Fenerbahçe non trova il colpo del ko fino al 71’, quando Akturkoglu trova la rete del 2-0. Nel finale di gara arriva il gol del 3-0 firmato da Muriqi, altra vecchia conoscenza della Serie A. Con questo risultato Lukaku e compagni volano al terzo posto con 16 punti, staccati di tre lunghezze dalla capolista Galatasaray. L’Alanyaspor resta invece fermo in ottava posizione a quota 12.
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