Il Barça sembra imbattibile, ora 8 giorni di fuoco: Betis, PSG e Real per mandare un segnale

Chi può fermare questo Barcellona? È la domanda che in molti si fanno dall'inizio della stagione, dopo l'avvio impressionante dei catalani sia in Liga sia in Champions League. I numeri raccontano di una macchina praticamente inarrestabile: 43 gol segnati nelle prime 10 partite ufficiali, con un reparto offensivo capace di trovare soluzioni diverse e trascinato da protagonisti assoluti come Raphinha e Lamine Yamal.

Il brasiliano ha iniziato la stagione con numeri straordinari, 14 gol in appena otto presenze complessive, mentre il giovane talento spagnolo ha già messo insieme 8 reti e 9 assist in 10 gare. Prestazioni che hanno aumentato l'entusiasmo attorno alla squadra di Hansi Flick, anche se resta un interrogativo: il Barça non ha ancora affrontato molti avversari realmente all'altezza delle sue ambizioni. La risposta arriverà proprio nei prossimi giorni.

Tre sfide per misurare il livello del Barça

Il primo ostacolo sarà il Betis, avversario della sfida di sabato sera. La squadra andalusa ha iniziato bene la stagione, con un rendimento convincente sia in Liga sia in Champions League, e rappresenterà un test importante per una squadra chiamata a mantenere alta la concentrazione. Un successo permetterebbe al Barcellona di aumentare ulteriormente la pressione sul Real Madrid, già distante sei punti in classifica, a una settimana dal Clasico del Camp Nou. La sfida contro i Blancos potrebbe assumere un peso enorme nella corsa al titolo: un nuovo passo falso della squadra di José Mourinho potrebbe infatti complicare molto la rincorsa.

Nel mezzo, però, c'è l'appuntamento più prestigioso: la trasferta al Parco dei Principi contro il PSG in Champions League. Un confronto tra due squadre che, per rendimento e qualità della rosa, vengono considerate le migliori d'Europa in questo momento. Anche se il risultato non sarà decisivo per il percorso europeo, la sfida rappresenterà un banco di prova fondamentale per misurare la reale dimensione del Barça.

Flick deve gestire le energie dei suoi campioni

Il grande tema per Flick sarà la gestione della rosa. Il tecnico tedesco ha quasi tutti gli uomini a disposizione: gli unici indisponibili restano Christensen e Bardghji, mentre Frenkie de Jong e Raphinha sono tornati tra i convocati. Proprio il brasiliano sarà osservato speciale: dopo i problemi fisici accusati con la nazionale, il suo recupero dovrà essere gestito con attenzione. "Se chiedete a lui, è pronto per essere titolare, ma devo procedere passo dopo passo. Giovedì si è allenato con il gruppo ed è stato bene, però abbiamo tante partite da giocare e bisognerà gestire", ha spiegato Flick.

Un discorso simile riguarda Lamine Yamal. Il candidato al Pallone d'Oro ha già accumulato 851 minuti in stagione, più di qualsiasi altro giocatore del Barcellona. Un dato che dimostra quanto sia centrale nel progetto, ma che obbliga lo staff tecnico a evitare sovraccarichi: "Non è una questione semplice, perché è un giocatore speciale. La cosa più importante è che si diverta a giocare a calcio, e in questo momento lo sta facendo. Ma so anche che dobbiamo gestire il suo minutaggio", ha ammesso Flick.

La settimana che attende il Barcellona sarà dunque molto più di una semplice serie di partite: sarà il primo vero esame della stagione. Betis, PSG e Real Madrid diranno se il dominio mostrato finora può trasformarsi in una candidatura concreta per tutti i grandi obiettivi.