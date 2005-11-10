LaLiga, spettacolo Barcellona contro il Betis: 5-2 e nona vittoria consecutiva

Gol e spettacolo tra Betis e Barcellona, con i blaugrana che si sono imposti con un netto 5-2 che vale la nona vittoria consecutiva. Il Barcellona parte subito forte e trova il vantaggio con Lamine Yamal, autore di una giocata di grande qualità. L'attaccante salta il diretto avversario con una serie di finte e si crea lo spazio per calciare con precisione sotto l'incrocio dei pali. La risposta del Betis, però, arriva immediatamente. Alla prima vera occasione, gli ospiti trovano il pareggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo respinto dalla difesa. Pablo Fornals recupera il pallone e pennella un cross perfetto per Valentin Gomez, che di testa batte il portiere blaugrana.

Joan Garcia salva il Barcellona, poi Rodri firma il 2-1

Il Betis prende coraggio e sfiora addirittura il sorpasso. Hector Bellerin si inserisce sul secondo palo e sembra avere tutto lo spazio necessario per concludere, ma Joan Garcia si supera con una parata decisiva. Un intervento che si rivela fondamentale perché, appena un minuto più tardi, il Barcellona torna avanti. Sugli sviluppi di un corner battuto da Fermin Lopez, Rodri svetta più in alto di tutti e firma il 2-1.

Gol spettacolare annullato dal VAR

Il Betis non si arrende e trova anche il possibile pareggio con Giovani Lo Celso, autore di una conclusione al volo spettacolare su un pallone vagante, finito direttamente sotto l'incrocio dei pali. La rete, però, viene annullata dopo l'intervento del VAR. La revisione evidenzia infatti un tocco di mano di Cucho Hernandez nella fase precedente all'azione, negando al Betis quello che sarebbe potuto essere uno dei gol più belli della stagione.

Il programma della nona giornata

Venerdì 16 ottobre

Deportivo La Coruña - Levante 1-1

Sabato 17 ottobre

Espanyol - Atletico Madrid 0-1

Villarreal - Elche 0-0

Betis - Barcellona 2-5

Valencia - Athletic Bilbao

Domenica 18 ottobre

Osasuna - Racing Santander

Celta Vigo - Alavés

Malaga - Real Sociedad

Real Madrid - Siviglia

Lunedì 19 ottobre

Getafe - Rayo Vallecano

CLASSIFICA

1. Barcellona 27

2. Atletico Madrid 22

3. Betis 19

4. Real Madrid 18

5. Siviglia 14

6. Real Sociedad 13

7. Alavés 11

8. Deportivo La Coruña 11

9. Celta Vigo 8

10. Villarreal 9

11. Athletic Bilbao 8

12. Espanyol 8

13. Rayo Vallecano 8

14. Getafe 8

15. Racing Santander 8

16. Osasuna 8

17. Levante 7

18. Elche 7

19. Valencia 5

20. Malaga 4