In Qatar torna il campionato: "Tempi difficili ma viviamo in uno Stato tra i più sicuri"

Dopo lo stop forzato a causa della guerra in Medio Oriente e dei bombardamenti iraniani che hanno colpito diversi Paesi del Golfo, il campionato del Qatar è pronto a ripartire. La Qatar Stars League tornerà in campo questo giovedì, sotto stretta vigilanza delle autorità ma con tutte le garanzie di sicurezza per giocatori e addetti ai lavori.

Mentre in Europa l’attenzione degli appassionati è rivolta agli ottavi di finale di Champions League, a Doha le priorità sono state ben diverse nelle ultime settimane. Il conflitto in corso e i raid iraniani hanno infatti avuto ripercussioni anche sul calcio locale. Persino Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain, è ancora bloccato nella capitale qatariota proprio a causa della situazione nella regione e non potrà assistere al match di stasera contro il Chelsea.

Dopo circa quindici giorni di interruzione, il torneo nazionale è pronto a riprendere il suo corso. L’avvio della 18ª giornata, inizialmente previsto per il 5 marzo e poi rinviato per motivi di sicurezza, è stato riprogrammato per giovedì con tre partite: Al Sailiya-Al Duhail, Al Wakra-Shamal e la sfida tra Qatar SC e Al-Gharafa. La ripartenza è stata resa possibile grazie all’introduzione di un protocollo elaborato in stretta collaborazione con i servizi di sicurezza del Paese, pensato per garantire lo svolgimento delle partite senza rischi.

"Sono tempi difficili e senza precedenti per il nostro Paese. Siamo però grati di vivere in uno degli Stati più sicuri al mondo, dove esistono sistemi solidi per proteggerci in situazioni come questa", ha dichiarato Hani Ballan, direttore generale della QSL. "La sicurezza di giocatori, allenatori, dirigenti, staff medici e personale operativo resta la nostra priorità assoluta. Nulla metterà a rischio il loro benessere". Nonostante le tensioni nella regione e le conseguenze sul traffico aereo nel Golfo, la ripresa del campionato rappresenta per il Qatar un segnale importante: un primo passo verso un graduale ritorno alla normalità.