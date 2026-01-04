Brahim Diaz capocannoniere di Coppa d'Africa: porta il Marocco ai quarti di finale
Brahim Diaz trascina ancora il Marocco in Coppa d'Africa. L'ex Milan segna la rete con la quale i Leoni dell'Atlante superano la Tanzania a Rabat, in una sfida valida per gli ottavi di finale. Con questa rete il trequartista balza al comando della classifica marcatori, staccando il compagno di squadra El Kaabi. La selezione di se la vedrà fra cinque giorni sempre nella capitale contro la vincente di Sudafrica-Camerun.
Questo il quadro completo degli ottavi di finale:
Senegal - Sudan 3-1
6' Abdallah (Sud), 29' e 45' +3 Pape Gueye (Sen), 77' Mbaye (Sen)
Mali - Tunisia 1-1 dts (3-2 dcr)
88' Chaouat (T), 90' + 6 Sinayoko rig. (M)
Marocco - Tanzania 1-0
64' Brahim Diaz
Sudafrica - Camerun (ore 20)
Egitto - Benin (5 gennaio, ore 17)
Nigeria - Mozambico (5 gennaio, ore 20)
Algeria - RD Congo (6 gennaio, ore 17)
Costa d'Avorio - Burkina Faso (6 gennaio, ore 20)