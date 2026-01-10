Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Brentford rivelazione in Premier, Igor Thiago la sua 'ape regina': già 5 gol nel 2026

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:11Calcio estero
Paolo Lora Lamia

Il nuovo anno porta con sé come al solito qualche novità, ma anche delle conferme rispetto agli ultimi tempi dell'anno precedente. Parlando di Premier League, chi sta dimostrando anche in questo inizio di 2026 di fare tremendamente sul serio è il Brentford. La squadra allenata da Keith Joseph Andrews è attualmente quinta in classifica e quindi con legittime ambizioni di centrare a fine stagione la sua prima storica qualificazione alle coppe europee. Risultati straordinari quelli delle bees, reduci da 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6 partite. Un collettivo ben funzionante quello biancorosso, con a capo un giocatore che sta incantando il pubblico del Community Stadium e terrorizzando quelli degli altri 19 stadi di Premier. Si tratta di Igor Thiago, bomber e trascinatore delle api londinesi.

Gli infortuni, le difficoltà e poi l'esplosione a suon di gol
Arrivato in Inghilterra dal Bruges nell'estate del 2024, Igor Thiago è stato acquistato per colmare la partenza di un simbolo come Ivan Toney (passato all'Al Ahly dopo aver segnato 72 gol in 4 stagioni). Operazione però non riuscita, quantomeno nell'immediato. La prima stagione al Brentford del brasiliano è infatti decisamente da dimenticare, con 2 infortuni gravi e solo 8 presenze in Premier senza ai andare a segno. La società però crede in lui e l'attaccante ripaga tale fiducia con gli interessi.

Fin dall'inizio di questa stagione, mostra infatti una verve sotto porta come forse mai gli era capitato in carriera. Timbra subito alla prima giornata contro il Nottingham Forest e si ripete alla terza contro il Sunderland. Nelle settimane successive, inizia a mostrare un discreto feeling con le big d'Inghilterra (2 gol al Manchester United e 1 al Liverpool) e con le marcature multiple (doppietta anche contro Newcastle e Burnley nel 2025, poi ad inizio 2026 altri 2 centri contro il Sunderland e una tripletta all'Everton). Solo Haaland, al momento, gli è davanti nella classifica marcatori della Premier. Un rendimento da urlo, per un giocatore che ha già acceso più di una sirena di mercato (piace ad Aston Villa, Tottenham e Newcastle) e punta a chiudere l'annata con la chiamata nella Nazionale brasiliana per il Mondiale (oltre che, magari, portando il suo Brentford in Europa).

