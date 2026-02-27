Ufficiale Bruno Alves torna in Portogallo: l'ex Parma è il nuovo direttore tecnico del Rio Ave

Cambio importante nell’organigramma del Rio Ave, che ha ufficializzato l’ingresso di Bruno Alves come nuovo direttore tecnico. L’accordo è stato raggiunto nelle ultime ore e l’ex difensore della Nazionale portoghese ha già iniziato il suo lavoro all’interno del club di Vila do Conde.

Nel comunicato diffuso venerdì, il Rio Ave ha sottolineato come Alves porti in dote un profilo di assoluta affidabilità: una carriera segnata da “professionalità esemplare” e da una leadership riconosciuta a livello internazionale. Elementi che, secondo la società, rendono l’ex centrale una risorsa strategica per il progetto tecnico e organizzativo.

La dirigenza ha evidenziato anche la sua “vasta esperienza agonistica” e la profonda conoscenza delle dinamiche del calcio ad alto livello, qualità che dovranno rafforzare la struttura interna del club. Il ruolo di Alves sarà centrale non solo nel supporto allo sviluppo dei calciatori, ma anche nel fungere da collegamento tra la squadra e l’area amministrativa.

Per Bruno Alves si tratta di una nuova tappa dirigenziale dopo aver chiuso l’esperienza come consulente strategico e ambasciatore dell’AEK, incarico lasciato nel maggio 2025. Da calciatore, aveva appeso gli scarpini al chiodo nel 2022 in Grecia, all’Apollon Smyrnis, chiudendo una carriera che lo ha visto protagonista anche in Italia con il Parma. Ora, per lui, una nuova sfida dietro la scrivania.