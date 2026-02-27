Real Madrid, solo un grosso spavento per Asencio: ecco la diagnosi dopo l'infortunio

Una serata europea che rischiava di trasformarsi in qualcosa di ben più serio. Durante la sfida di Champions League tra Real Madrid e Benfica, l’attenzione del Santiago Bernabéu si è concentrata improvvisamente sulle condizioni di Raúl Asencio. Al 77’, il difensore canario è rimasto coinvolto in un violento scontro fortuito con Eduardo Camavinga, avendo la peggio nell’impatto. Caduto a terra dolorante, Asencio ha immediatamente fatto scattare l’intervento dello staff medico, che ha applicato il protocollo per i colpi alla testa. La scena ha gelato lo stadio: giocatore immobilizzato, collare cervicale e trasporto in barella fuori dal campo.

Il pubblico del Bernabéu ha seguito le operazioni in silenzio, prima di accompagnare l’uscita del calciatore con un lungo applauso e cori di incoraggiamento. Trasportato direttamente in ospedale, Asencio aveva provato a rassicurare tutti nelle ore successive, raccontando di stare bene e che si era trattato solo di un grosso spavento.

Nella giornata odierna è arrivata però la comunicazione ufficiale del club: “Dopo gli esami effettuati sul nostro giocatore Raúl Asencio, gli è stata diagnosticata una contrattura cervicale. Le sue condizioni saranno rivalutate a breve”. Un responso che impone prudenza: il difensore salterà sicuramente la prossima gara di campionato contro il Getafe, in programma lunedì. Ora l’obiettivo è uno solo: recuperare senza forzare, lasciando alle spalle una notte di grande paura.