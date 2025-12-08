Zinedine Zidane incanta il Velodrome. Da Kessie e Frey, tutti in piedi per Zizou

Zinedine Zidane è stato protagonista al The Universe League, evento organizzato sul prato del Vélodrome dal nipote Ryad Zidane. Il campione del mondo 1998 ha guidato la sua squadra, la Phocéa Universe, alla vittoria per 10-1 contro il King Capital, impressionando tutti i presenti, tra ex calciatori, influencer e personalità locali, con la sua immensa classe.

Per molti ex giocatori, incontrare Zizou è stato un sogno d’infanzia. Kévin Gaimero, ex Lorient, PSG e Siviglia, ha ammesso: "Abbiamo sempre sognato di giocare con giocatori così. Ho giocato anche con Beckham e Zlatan, ma Zidane rimane unico". Simile l’emozione di Alaixys Romao, ex OM: "Mi sono sentito come un bambino, Zidane è Zidane".

Franck Kessié, ex Milan e ora in Arabia Saudita, ha aggiunto: "È una leggenda che ha rappresentato generazioni intere, è un grande piacere poterlo salutare". Anche Dimitri Payet, ex OM, ha ricordato momenti indelebili della carriera di Zidane, come il celebre controllo dietro la gamba contro la Danimarca nel 2001. L’ex portiere Sébastien Frey ha sottolineato l’umanità di Zizou: "Si ricorda sempre da dove viene, è riconoscente verso i club che lo hanno formato". Per Djamel Agaoua, patron della Kings League, Zidane è "un’icona mondiale e l’enfant du pays, il marsigliese più celebre al mondo".