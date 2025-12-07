Bundesliga, Borussia Dortmund risponde a Bayern e Lipsia: 2-0 all'Hoffenheim

Il Borussia Dortmund era chiamato a reagire dopo le goleade di Bayern Monaco e RB Lipsia, che avevano aumentato la pressione in classifica. Contro un Hoffenheim solido e quinto in Bundesliga, la squadra di Niko Kovac ha dovuto sudare, ma ha portato a casa una vittoria preziosa.

I gialloneri sbloccano il match al 43’, con Julian Brandt bravo a finalizzare un assist perfetto di Yan Couto. Nella ripresa arriva il raddoppio firmato da Nico Schlotterbeck, che ha chiuso definitivamente i conti. Il 2-0 permette al Dortmund di restare pienamente in corsa per il terzo posto, evitando l’ulteriore fuga delle rivali.

BUNDESLIGA, LA 13ª GIORNATA

Mainz-Borussia Mönchengladbach 0-1

Augsburg-Bayer Leverkusen 2-0

Colonia-St. Pauli 1-1

Heidenheim-Friburgo 2-1

Stoccarda-Bayern Monaco 0-5

Wolfsburg-Union Berlino 3-1

Lipsia-Eintracht Francoforte 6-0

Amburgo-Werder Brema 3-2

Borussia Dortmund-Hoffenheim 2-0