Bundesliga, Borussia Dortmund risponde a Bayern e Lipsia: 2-0 all'Hoffenheim
Il Borussia Dortmund era chiamato a reagire dopo le goleade di Bayern Monaco e RB Lipsia, che avevano aumentato la pressione in classifica. Contro un Hoffenheim solido e quinto in Bundesliga, la squadra di Niko Kovac ha dovuto sudare, ma ha portato a casa una vittoria preziosa.
I gialloneri sbloccano il match al 43’, con Julian Brandt bravo a finalizzare un assist perfetto di Yan Couto. Nella ripresa arriva il raddoppio firmato da Nico Schlotterbeck, che ha chiuso definitivamente i conti. Il 2-0 permette al Dortmund di restare pienamente in corsa per il terzo posto, evitando l’ulteriore fuga delle rivali.
BUNDESLIGA, LA 13ª GIORNATA
Mainz-Borussia Mönchengladbach 0-1
Augsburg-Bayer Leverkusen 2-0
Colonia-St. Pauli 1-1
Heidenheim-Friburgo 2-1
Stoccarda-Bayern Monaco 0-5
Wolfsburg-Union Berlino 3-1
Lipsia-Eintracht Francoforte 6-0
Amburgo-Werder Brema 3-2
Borussia Dortmund-Hoffenheim 2-0
CLASSIFICA
1. Bayern 37
2. Lipsia 29
3. Borussia Dortmund 28
4. Bayer Leverkusen 23
5. Hoffenheim 23
6. Stoccarda 22
7. Eintracht Francoforte 21
8. Colonia 16
9. Friburgo 16
10. Borussia Monchengladbach 16
11. Werder Brema 16
12. Union Berlino 15
13. Augusta 13
14. Wolfsburg 12
15. Amburgo 12
16. Heidenheim 11
17. St. Pauli 8
18. Mainz 6