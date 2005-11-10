Bundesliga, l'Eintracht concede un tempo all'Amburgo e poi lo spazza via per 3-1
Yvonne Alessandro
L'Eintracht e l'Amburgo si sono incontrati di nuovo - dopo l'incrocio in Coppa di Germania (DFB Pokal) - e questa volta al Deutsche Bank Park di Francoforte: il primo tempo si è concluso in parità per l'autorete di Omari e Moffi ad aggiustare l'errore del compagno, ma nella ripresa Onyedika prima e Ebnoutalib dall'1-1 portano le Aquile al 3-1. Tre punti agguantati di vitale importanza per slanciare la squadra di Adi Hutter verso la zona delle coppe, a -2 dal Bayer Leverkusen e il primo slot utile per la Conference League. Si chiude così l'ottava giornata di Bundesliga.
Bundesliga, il programma dell'8^ giornata
Venerdì 30 ottobre
Elversberg - Magonza 4-1
Sabato 31 ottobre
Augusta - Friburgo 1-2
Werder Brema - Hoffenheim 2-0
Bayer Leverkusen - Stoccarda 2-4
Borussia Monchengladbach - Paderborn 0-0
Schalke - Lipsia 0-2
Bayern Monaco - Borussia Dortmund 2-2
Domenica 1 novembre
Union Berlino - Colonia 1-1
Eintracht Francoforte - Amburgo 3-1
La classifica
1. Bayern Monaco 18
2. Borussia Dortmund 18
3. Friburgo 16
4. RB Lipsia 15
5. Werder Brema 15
6. Bayer Leverkusen 13
7. Elversberg 13
8. Eintracht Francoforte 11
9. Magonza 10
10. Augusta 9
11. Stoccarda 9
12. Hoffenheim 9
13. Colonia 9
14. Paderborn 9
15. 13. Amburgo 9
16. Union Berlino 7
17. Schalke 6
18. Borussia Mönchengladbach 4