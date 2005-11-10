Monaco, gli occhi della Premier su Camara: sulle sue tracce almeno tre big

Il futuro di Lamine Camara potrebbe essere lontano dal Monaco. Il centrocampista senegalese classe 2004, 22 anni, è diventato uno dei nomi più seguiti dai grandi club della Premier League, pronti a contenderselo nelle prossime sessioni di mercato. Secondo quanto riportato dal portale footy-africa.com, il Liverpool avrebbe intensificato i contatti con l'entourage del giocatore, nel tentativo di anticipare la concorrenza e capire i margini per una possibile operazione. L'interesse dei Reds rappresenta un elemento importante per il futuro del calciatore, anche se al momento non risultano accordi raggiunti con il Monaco.

Anche Chelsea e Manchester United in corsa

Il Liverpool, tuttavia, non è l'unica società inglese sulle tracce del centrocampista. Anche Chelsea e Manchester United continuerebbero infatti a monitorarne la situazione, mantenendosi in corsa per un eventuale trasferimento. Una concorrenza che potrebbe rendere particolarmente movimentato il mercato attorno a Camara, considerato un profilo interessante per qualità tecniche, dinamismo e prospettive di crescita. Il Monaco si trova dunque a dover gestire l'attenzione crescente nei confronti di uno dei suoi giovani talenti, mentre dalla Premier League arrivano segnali di un interesse sempre più concreto. Per ora il Liverpool sembra essere il club più attivo nei contatti, ma la presenza di Chelsea e Manchester United lascia aperti diversi scenari. Il futuro di Camara potrebbe diventare uno dei temi più caldi delle prossime finestre di mercato.