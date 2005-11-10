Il Boca vince il titolo e i giocatori del Newell's esultano. Il capitano si scusa: "Inaccettabile"

Festeggiamenti e polemiche in Argentina. I giocatori del Newell's Old Boys sono finiti al centro delle critiche dopo aver celebrato il gol che ha consegnato al Boca Juniors il titolo della Liga Profesional 2026, impedendo agli storici rivali del Rosario Central di conquistare il campionato. Tutto è successo prima della partita contro l'Instituto, mentre la squadra si trovava in ritiro e seguiva gli ultimi minuti della sfida tra Boca e Defensa y Justicia. Quando Enner Valencia ha realizzato il gol dell'1-0 alla Bombonera, approfittando di una respinta del portiere Matías Borgogno, i calciatori del Newell's hanno iniziato a festeggiare tra salti, abbracci e scene di entusiasmo, arrivando persino a salire sui divani e sul tavolo. La rete ha infatti permesso al Boca di conquistare il titolo, vanificando il successo per 2-0 ottenuto dal Rosario Central contro l'Estudiantes de Río Cuarto.

Newell's, Regiardo chiede scusa: "È qualcosa di inaccettabile"

Le immagini dell'esultanza sono rapidamente diventate virali sui social, suscitando reazioni negative anche tra gli stessi sostenitori del Newell's. Dopo il pareggio per 2-2 contro l'Instituto, il capitano Luca Regiardo ha deciso di intervenire pubblicamente per chiedere scusa. "Volevo chiedere scusa a nome dei miei compagni e della società per il video circolato sui social. La verità è che si tratta di qualcosa di inaccettabile e ne parleremo internamente", ha dichiarato il centrocampista. Una posizione parzialmente diversa da quella espressa dal compagno Santiago Solari, che ha riconosciuto la rivalità tra le due squadre di Rosario. "Chi dice di non essere contento quando il proprio rivale non vince il campionato sta mentendo. Noi non avevamo niente da fare, stavamo soltanto guardando una partita di calcio", ha spiegato. Solari ha comunque ammesso che la diffusione del filmato è stata inopportuna, confermando che la squadra ha già affrontato la questione internamente.

Newell's e Rosario Central, derby possibile soltanto in semifinale

Intanto, il pareggio conquistato dal Newell's contro l'Instituto ha evitato un possibile incrocio immediato con il Rosario Central negli ottavi di finale del torneo Clausura. Le due rivali cittadine potranno infatti affrontarsi soltanto in semifinale, a condizione che entrambe superino i rispettivi turni. Il Rosario Central esordirà nei playoff contro il Gimnasia de Mendoza, mentre il Newell's sarà impegnato in trasferta contro il Gimnasia. Il derby, per il momento, resta soltanto un'eventualità. Ma la rivalità tra le due tifoserie ha già trovato un nuovo motivo di tensione, questa volta lontano dal terreno di gioco.