Ufficiale Nuovo colpo dell'Inter Miami: dai Rayados arriva l'attaccante della nazionale messicana

L'Inter Miami continua nel suo progetto ambizioso. Il club della Florida ha annunciato l’ingaggio di German Berterame, attaccante della nazionale messicana prelevato dal Monterrey per 12,5 milioni. Il 27enne approda in MLS come Designated Player e ha firmato un contratto fino alla stagione 2028/29, con opzione di rinnovo per il 2029/30.

Berterame arriva a Miami dopo stagioni estremamente prolifiche con il Monterrey, una delle grandi potenze della Liga MX. Nel corso della sua carriera a livello di club ha superato quota 100 reti complessive, affermandosi come un attaccante affidabile e continuo nel rendimento. Prima dell’esperienza con i Rayados aveva già lasciato il segno con l’Atlético de San Luis in Messico e con Patronato e San Lorenzo in Argentina.

Nato in Argentina e naturalizzato messicano, Berterame è cresciuto nel vivaio del San Lorenzo, dove ha esordito in prima squadra a soli 17 anni, in Copa Libertadores nel 2016. Dopo un prestito al Patronato, nel 2019 si è trasferito in Liga MX, campionato nel quale ha rapidamente trovato la propria dimensione. Con l’Atlético de San Luis ha disputato quattro stagioni di alto livello, totalizzando 31 gol in 93 presenze e conquistando il titolo di capocannoniere del torneo Apertura 2022. Il passaggio al Monterrey nel 2022 ha rappresentato la definitiva consacrazione. In quattro stagioni Berterame ha realizzato 68 gol e 15 assist in 153 partite tra competizioni nazionali e internazionali, tra cui Mondiale per Club e CONCACAF Champions Cup.

A livello internazionale ha rappresentato l’Argentina Under-17, prima di ottenere nel 2024 l’idoneità per vestire la maglia del Messico. Con "El Tri" ha già collezionato otto presenze e due reti, candidandosi anche per un posto al prossimo Mondiale.