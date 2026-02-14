Il Bayern ora rischia: pressing del Borussia Dortmund, la situazione in Bundesliga
Il Borussia Dortmund non sbaglia: 4-0 al Mainz prima della sfida all'Atalanta e pressing al Bayern Monaco, che oggi affronterà il Werder Brema. Di seguito il programma completo della 22^ giornata in corso di svolgimento nella Bundesliga tedesca.
Il programma completo della 22^ giornata in Bundesliga.
Venerdì 13 febbraio:
Borussia Dortmund-Mainz 4-0
Sabato 14 febbraio:
Amburgo-Union Berlino
Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach
Werder Brema-Bayern Monaco
Hoffenheim-Friburgo
Bayer Leverkusen-St. Pauli
Stoccarda-Colonia
Domenica 15 febbraio:
Augusta-Heidenheim
Lipsia-Wolfsburg
La classifica
1. Bayern Monaco – 54 punti (21 partite giocate)
2. Borussia Dortmund – 51 (22)
3. Hoffenheim – 42 (21)
4. RB Lipsia – 39 (21)
5. Stoccarda – 39 (21)
6. Leverkusen – 36 (20)
7. Friburgo – 30 (21)
8. Eintracht Francoforte – 28 (21)
9. Union Berlino – 25 (21)
10. Colonia – 23 (21)
11. Amburgo – 22 (20)
12. Borussia M’Gladbach – 22 (21)
13. Augusta – 22 (21)
14. Mainz – 21 (22)
15. Wolfsburg – 19 (21)
16. Werder Brema – 19 (21)
17. FC St. Pauli – 17 (21)
18. Heidenheim – 13 (21)