Tottenham, a gennaio no a Chelsea e Aston Villa per Bergvall: lo svedese non si muove

Secondo quanto riportato da The Athletic, il Tottenham avrebbe respinto durante il mercato di gennaio i sondaggi di Chelsea e Aston Villa per il centrocampista Lucas Bergvall. Nonostante il giovane talento svedese non sia ancora riuscito a conquistarsi un posto da titolare inamovibile nello scacchiere degli Spurs in questa stagione, i due club rivali di Premier League si sarebbero fatti avanti per sondare il terreno e verificare la fattibilità di un'operazione.

Tuttavia, il club del Nord di Londra ha alzato il muro, manifestando chiaramente la propria indisponibilità a privarsi del nazionale svedese. Nonostante l'interesse concreto di Blues e Villans, il Tottenham considera Bergvall una parte integrante del progetto tecnico e non ha intenzione di lasciarlo partire tanto presto.