Bundesliga, si chiude il 22° turno: solo un pari per il Lipsia, il Wolfsburg lo ferma sul 2-2

Si è concluso da poco il 22° turno di Bundesliga con il pareggio per 2-2 tra Lipsia e Wolfsburg. I padroni di casa vanno sotto al 52' con Amoura, che sblocca l'incontro su assist di Daghim. Il pari arriva al 70' con Diomande, ma Svanberg al 78' riporta avanti i biancoverdi. Nel finale è Gruda a regalare il pari all'89' alla squadra della Red Bull. Nel pomeriggio invece successo per 1-0 dell'Augusta sull'Heidenheim: decisivo il rigore di Claude-Maurice all'80'.

Il risultato

15' e 84' Demirovic (S), 79' Ache (C), 90+2' Undav (S)

Venerdì 13 febbraio

Borussia Dortmund-Mainz 4-0

Sabato 14 febbraio

Amburgo-Union Berlino 3-2

Eintracht Francoforte-Borussia Monchengladbach 3-0

Werder Brema-Bayern Monaco 0-3

Hoffenheim-Friburgo 3-0

Bayer Leverkusen-St. Pauli 4-0

Stoccarda-Colonia 3-1

Domenica 15 febbraio

Augusta-Heidenheim 1-0

Lipsia-Wolfsburg 2-2

La classifica

1. Bayern Monaco – 57 punti (22 partite giocate)

2. Borussia Dortmund – 51 (22)

3. Hoffenheim – 45 (22)

4. Stoccarda – 42 (22)

5. RB Lipsia – 40 (22)

6. Leverkusen – 39 (21)

7. Eintracht Francoforte – 31 (22)

8. Friburgo – 30 (22)

9. Augusta – 25 (22)

10. Union Berlino – 25 (22)

11. Amburgo – 25 (21)

12. Colonia – 23 (22)

13. Borussia M’Gladbach – 22 (22)

14. Mainz – 21 (22)

15. Wolfsburg – 20 (22)

16. Werder Brema – 19 (22)

17. FC St. Pauli – 17 (22)

18. Heidenheim – 13 (22)