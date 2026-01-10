Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bundesliga, Vincenzo Grifo ispira la rimonta: Friburgo in corsa per l'Europa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Daniele Najjar
Oggi alle 17:41Calcio estero
Daniele Najjar

Prosegue la 16esima giornata in Bundesliga. Il Friburgo di Vincenzo Grifo vince in rimonta sull'Amburgo, con la rete su rigore dell'italiano che ha rimesso in gioco i suoi nel secondo tempo.

Pareggio per 2-2 sia fra Heidenheim e Colonia che fra Union Berlino ed il fanalino di coda del Mainz. Vediamo di seguito i risultati delle gare già giocate fino a qui - fra oggi e ieri - nella giornata in corso in Germania e la classifica aggiornata della Bundesliga. Stasera toccherà al Bayer Leverkusen, che se la vedrà con lo Stoccarda.

I risultati del pomeriggio
Heidenheim-Colonia 2-2
15' Pieringer (H), 18' Martel (C), 26' Niehues (H), 48' El Mala (C)
Friburgo-Amburgo 2-1
48' Vuskovic (A), 53' rig. Grifo (F), 83' Matanovic (F)
Union Berlino-Mainz 2-2
30' Amiri (M), 69' Hollerbach (M), 77' Jeong Woo-yeong (UB), 86' Ljubicic (UB)

IL 16° TURNO DI BUNDESLIGA
Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund 3-3

Sabato 10 gennaio
Werder Brema-Hoffenheim rinviata
Friburgo-Amburgo 2-1
Heidenheim-Colonia 2-2
St Pauli-Lipsia rinviata
Union Berlino-Mainz 2-2
Bayer Leverkusen-Stoccarda

Domenica 11 gennaio
Borussia Monchengladbach-Augsburg
Bayern Monaco-Wolfsburg

CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 41
2. Borussia Dortmund 33*
3. Bayer Leverkusen 29
4. Lipsia 29
5. Hoffenheim 28*
6. Stoccarda 26
7. Eintracht Francoforte 26*
8. Friburgo 23*
9. Union Berlino 22*
10. Werder Brema 17
11. Colonia 17*
12. Borussia Monchengladbach 16
13. Amburgo 16*
14. Wolfsburg 15
15. Augsburg 14
16. St. Pauli 12
17. Heidenheim 11
18. Mainz 9*

*una gara giocata in più

