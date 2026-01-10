Bundesliga, Vincenzo Grifo ispira la rimonta: Friburgo in corsa per l'Europa
Prosegue la 16esima giornata in Bundesliga. Il Friburgo di Vincenzo Grifo vince in rimonta sull'Amburgo, con la rete su rigore dell'italiano che ha rimesso in gioco i suoi nel secondo tempo.
Pareggio per 2-2 sia fra Heidenheim e Colonia che fra Union Berlino ed il fanalino di coda del Mainz. Vediamo di seguito i risultati delle gare già giocate fino a qui - fra oggi e ieri - nella giornata in corso in Germania e la classifica aggiornata della Bundesliga. Stasera toccherà al Bayer Leverkusen, che se la vedrà con lo Stoccarda.
I risultati del pomeriggio
Heidenheim-Colonia 2-2
15' Pieringer (H), 18' Martel (C), 26' Niehues (H), 48' El Mala (C)
Friburgo-Amburgo 2-1
48' Vuskovic (A), 53' rig. Grifo (F), 83' Matanovic (F)
Union Berlino-Mainz 2-2
30' Amiri (M), 69' Hollerbach (M), 77' Jeong Woo-yeong (UB), 86' Ljubicic (UB)
IL 16° TURNO DI BUNDESLIGA
Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund 3-3
Sabato 10 gennaio
Werder Brema-Hoffenheim rinviata
Friburgo-Amburgo 2-1
Heidenheim-Colonia 2-2
St Pauli-Lipsia rinviata
Union Berlino-Mainz 2-2
Bayer Leverkusen-Stoccarda
Domenica 11 gennaio
Borussia Monchengladbach-Augsburg
Bayern Monaco-Wolfsburg
CLASSIFICA
1. Bayern Monaco 41
2. Borussia Dortmund 33*
3. Bayer Leverkusen 29
4. Lipsia 29
5. Hoffenheim 28*
6. Stoccarda 26
7. Eintracht Francoforte 26*
8. Friburgo 23*
9. Union Berlino 22*
10. Werder Brema 17
11. Colonia 17*
12. Borussia Monchengladbach 16
13. Amburgo 16*
14. Wolfsburg 15
15. Augsburg 14
16. St. Pauli 12
17. Heidenheim 11
18. Mainz 9*
*una gara giocata in più