Bayern Monaco, Danks: "Kompany sta meglio, ora deve riposare e stare tranquillo"

Ricoverato in ospedale nella giornata di venerdì a seguito di un malore improvviso, l'allenatore del Bayern Monaco Vincent Kompany sta progressivamente meglio. Intervenuto in conferenza stampa nella giornata di martedì, il vice allenatore dei bavaresi, Aaron Danks, ha voluto rassicurare l'ambiente e i tifosi sulle condizioni di salute dell'ex difensore belga: "Sono andato a trovare Vincent ieri. È di buon umore e ha l'impressione di migliorare giorno dopo giorno, il che rappresenta indubbiamente un riscontro molto positivo".

Il tecnico in seconda ha fatto il punto anche sui tempi di recupero e sulla gestione del rientro, confermando che al momento la priorità assoluta resta la completa convalescenza del mister: "Non ci sono novità di rilievo per quanto riguarda la diagnosi o la data del suo ritorno al lavoro. L'obiettivo principale è fare in modo che possa stare tranquillo, lasciandolo riposare e recuperare le energie prendendosi tutto il tempo necessario. Sotto questo aspetto nulla è cambiato".

Danks ha poi raccontato i dettagli della visita, svelando i temi affrontati durante il colloquio con il tecnico: "Abbiamo fatto due chiacchiere, anche se non abbiamo parlato di calcio o di tattica. Si è semplicemente informato su come stessero procedendo le cose e sulle condizioni dei ragazzi. È stata una conversazione amichevole ed è stato davvero bello vederlo in questo stato d'animo". Nelle prossime settimane, intanto, sarà proprio lo stesso Danks a dover guidare la squadra e a compensare l'assenza forzata di Kompany in panchina.