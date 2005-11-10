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PSG, per Kvaratskhelia intervento al ginocchio destro riuscito: ora inizierà la riabilitazione

Simone Lorini
autore
Simone Lorini
Oggi alle 15:51Calcio estero
27.10.2026 15:51Calcio estero
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Il Paris Saint-Germain ha confermato che Khvicha Kvaratskhelia è stato sottoposto a un intervento chirurgico, perfettamente riuscito, per la lesione del legamento crociato anteriore (LCA) del ginocchio destro. L'operazione è stata eseguita presso l'ospedale ASPETAR di Doha, in Qatar. L'esterno offensivo georgiano darà ora il via al proprio percorso di riabilitazione per lavorare al recupero e rimettersi a disposizione della squadra dopo questo grave infortunio.

Tempi di rientro non definiti, ma stagione già finita per l'ex Napoli

Il venticinquenne aveva rimediato il problema fisico in occasione della vittoria per 4-2 ottenuta dal PSG in Champions League contro il Barcellona lo scorso 20 ottobre, che lo aveva costretto a lasciare il campo poco prima dell'ora di gioco. A causa della gravità della diagnosi, l'esterno ex Napoli si trova ad affrontare un periodo di stop particolarmente lungo, sebbene la società parigina abbia preferito non comunicare una tempistica precisa per il suo rientro in campo.

Arrivato a Parigi nel gennaio del 2025 proprio dai partenopei, Kvaratskhelia si è subito imposto come un punto fermo della formazione francese, contribuendo in maniera determinante alla vittoria di due titoli consecutivi in Champions League. Il club e i tifosi attendono ora il suo ritorno, pronti a sostenerlo in questa delicata fase di convalescenza.

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