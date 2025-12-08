Santos salvo, missione compiuta per Neymar: "Ora mi riposo, poi intervento al ginocchio"

Il Santos ha conquistato la salvezza all’ultima giornata del campionato brasiliano battendo il Cruzeiro per 3-0. Un sollievo per la squadra e soprattutto per Neymar, che ora si sottoporrà a un intervento al menisco del ginocchio sinistro. Il fuoriclasse classe 1992 ha giocato tutti i 90 minuti nonostante il dolore al ginocchio, risultato decisivo come nelle scorse partite: "Sono venuto qui per aiutare la squadra nel miglior modo possibile", ha dichiarato a fine partita. "Le ultime settimane sono state difficili, ero a terra moralmente. Sono grato a chi mi ha sostenuto e a Dio. Ora è tempo di riposare e poi operarmi".

Dopo un infortunio alla coscia destra a metà settembre, Neymar era rientrato in campo all’inizio di novembre, contribuendo in precedenza con un tripletta contro lo Juventude che aveva già avvicinato il Santos alla salvezza. "Il Santos merita di più, merita di stare sempre in alto", ha aggiunto il campione brasiliano, senza sbilanciarsi sul suo futuro, con il contratto in scadenza a fine gennaio. "Non so cosa succederà. Per ora voglio riposarmi e staccare un po’ dal calcio. Ma il mio cuore appartiene sempre al Santos".

Intanto, si parla anche del possibile ritorno di Neymar in nazionale: il CT Carlo Ancelotti non esclude la sua partecipazione al Mondiale 2026, sottolineando che, se sarà in forma e migliore di altri, giocherà. Il Santos chiude così una stagione complicata riuscendo a centrare anche la qualificazione alla prossima Copa Sudamericana.