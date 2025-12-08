Il Real perde partita e testa: 3 espulsi e insulti all'arbitro. Carreras: "Sei davvero scarso"

Il match tra Real Madrid e Celta Vigo è stato caratterizzato da tensioni e scontri fuori dal campo quasi quanto in campo. L'arbitraggio di Quintero González è stato molto discusso e ha portato a diverse sanzioni che rischiano di costare care ai protagonisti.

Alvaro Carreras potrebbe ricevere almeno due turni di squalifica per aver rivolto all’arbitro la frase "Eres malísimo" ("sei davvero scarso"), motivo della sua seconda ammonizione. Stessa sorte quasi certa per Endrick, che durante la gara ha dovuto essere trattenuto in panchina a causa delle proteste eccessive e alla fine è stato allontanato. Entrambi rischiano dunque di saltare le ultime due partite di campionato del 2025; Endrick, inoltre, nel mercato di gennaio si trasferirà al Lione.

Non meno rilevante è quanto successo con Dani Carvajal. Il capitano, pur non convocato e quindi non soggetto a sanzioni dirette sul campo, ha raggiunto il tunnel degli spogliatoi al termine della partita ed è scoppiato contro l’arbitro: "Questo è il livello, poi piangete in conferenza stampa". Le sue parole, riportate nel referto, potrebbero costargli una multa, ma essendo infortunato non ci sarebbero conseguenze pratiche in termini di giornate di squalifica.

Infine, Fran García ha subito un’espulsione "normale" per doppia ammonizione: salterà la prossima partita a Mendizorroza ma sarà regolarmente disponibile per il match successivo contro il Siviglia. Un Real Madrid-Celta che lascia dietro di sé una scia di polemiche, al di là del risultato clamoroso (0-2) maturato sul campo.