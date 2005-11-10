Calabria, 2° gol assoluto in Europa al Panathinaikos. Ma l'ex Milan resterà ancora in Grecia?

Alla sua seconda stagione da giocatore del Panathinaikos, l'ex cuore rossonero Davide Calabria sta trascinando la squadra ateniese lungo un percorso fin qui impeccabile in Conference League. Primi nel campionato greco, a +4 sull'Olympiakos, l'ambizione dei trifogli va ben oltre i confini nazionali, dopo due vittorie di fila contro Borac Banja Luka e Kairat Almaty, mentre in questi minuti si sta consumando l'incrocio con il CSKA Sofia. Il trionfo per 2-1 dei ragazzi di Neestrup sui bulgari li proietta a punteggio pieno in classifica (9 punti con 3 vittorie di fila), per un ottimo secondo posto dietro solamente al Lugano per differenza reti (7 contro 6)

L'avventura di Calabria

51 presenze, 6 gol e 7 assist finora con la maglia del Panathinaikos per Calabria, eppure questa sera è tornato al gol a distanza di soli 18 giorni dall'ultimo centro contro l'Asteras nella massima serie greca, lì dove vanta 2 gol e altrettanti assist. L'ex Milan (29 anni) aveva segnato solamente in un'altra occasione in una competizione UEFA in carriera: correva il 27 novembre 2025, dunque la scorsa stagione e sempre con la maglia dei trifogli nel match vinto 2-1 sullo Sturm Graz. Quello contro il CSKA Sofia questa sera è il secondo centro europeo.

Il futuro cosa dice?

Viene naturale chiederselo dal momento che Calabria ha ancora 29 anni e per ruolo (terzino) potrebbe ancora pensare di dare qualcosa ad alti livelli, magari anche in Italia, mentre questa stagione potrebbe dire qualcosa di più il cammino di Conference League con il Panathinaikos. Di certo è legato da un contratto valido fino all'estate del 2028, ma in caso di offerte di altri club si dovrebbe poi capire la volontà del giocatore insieme alla società greca.