Crystal Palace, 1-1 al 91' con l'ex Lazio Kamada: "Così perderemo sicuramente col Liverpool"

L'Europa League è ancora in corso d'opera, ma i risultati delle 18.45 sono noti. L'autore del gol che ha regalato il pareggio al Crystal Palace sull'Hoffenheim, l'ex Lazio Daichi Kamada, ha parlato a TNT Sports: "La mia prima occasione dovevo segnarla, poi il mio gol è stato un pizzico fortunato. Non siamo soddisfatti del risultato, quindi dobbiamo continuare a lavorare duro e dobbiamo migliorare molto". Su cosa possa portare la squadra nella partita contro il Liverpool nel weekend invece: "Se giochiamo come oggi contro il Liverpool, concederemo moltissimo e perderemo sicuramente. Dobbiamo giocarla concentrati e difendere meglio. Dobbiamo giocare meglio, in tutto".

Europa League, i risultati

I parziali delle 21

AZ Alkmaar-Juventus 0-2

19' Koopmeiners (J), 37' Kolo Muani (J)

Benfica-Lech 1-0

6' Rafa Silva (B)

Celta Vigo-Union SG 1-1

11' Duran (C), 35' Zaneli (U)

Celtic-Besiktas 0-0

Hapoel Beer Sheva-OFI Creta 0-1

45'+2 Poungouras (O)

Bayer Leverkusen-Marsiglia 0-0

Sturm Graz-Celje 1-2

29' Seslar (C), 40' Diakite (S), 45' Verbic (C)

Sunderland-Dinamo Zagabria 0-2

23' Stojkovic (D), 39' Beljo (D)

Torreense-Ararat Armenia 1-1

13' Aguirre (T), 41' Muradyan (A)

I finali delle 18.45

Anderlecht-Salisburgo 2-0

20' Augustinsson (A), 90' Winkler (A)

Crystal Palace-Hoffenheim 1-1

7' Prass (H), 90'+1 Kamada (C)

Levski-Jagiellonia 1-0

83' Stoyanchov (L)

Lillestrom-Viktoria Plzen 0-1

10' Adu (V)

Milan-Ferencvaros 0-2

52' Joseph (F), 66' Joseph (F)

Nijmegen-Omonia 3-1

23' Diony (O), 50' Linssen (N), 74' Bischoff (N), 76' Linssen (N)

Real Sociedad-Lione 1-1

28' Oskarsson (R), 54' Tolisso (L)

Sparta Praga-Bournemouth 1-2

35' Singhateh (S), 57' Adams (B), 81' Evanilson (B), 90' Rayan (B)