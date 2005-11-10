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Crystal Palace, 1-1 al 91' con l'ex Lazio Kamada: "Così perderemo sicuramente col Liverpool"

Yvonne Alessandro
autore
Yvonne Alessandro
ieri alle 22:41Calcio estero
05.11.2026 22:41Calcio estero
Fonti preferite
L'ex trequartista della Lazio oggi al Crystal Palace ha parlato al termine del pareggio con l'Hoffenheim, trovato con una sua rete fortunata al 91'
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L'Europa League è ancora in corso d'opera, ma i risultati delle 18.45 sono noti. L'autore del gol che ha regalato il pareggio al Crystal Palace sull'Hoffenheim, l'ex Lazio Daichi Kamada, ha parlato a TNT Sports: "La mia prima occasione dovevo segnarla, poi il mio gol è stato un pizzico fortunato. Non siamo soddisfatti del risultato, quindi dobbiamo continuare a lavorare duro e dobbiamo migliorare molto". Su cosa possa portare la squadra nella partita contro il Liverpool nel weekend invece: "Se giochiamo come oggi contro il Liverpool, concederemo moltissimo e perderemo sicuramente. Dobbiamo giocarla concentrati e difendere meglio. Dobbiamo giocare meglio, in tutto".

Europa League, i risultati

I parziali delle 21

AZ Alkmaar-Juventus 0-2
19' Koopmeiners (J), 37' Kolo Muani (J)
Benfica-Lech 1-0
6' Rafa Silva (B)
Celta Vigo-Union SG 1-1
11' Duran (C), 35' Zaneli (U)
Celtic-Besiktas 0-0
Hapoel Beer Sheva-OFI Creta 0-1
45'+2 Poungouras (O)
Bayer Leverkusen-Marsiglia 0-0
Sturm Graz-Celje 1-2
29' Seslar (C), 40' Diakite (S), 45' Verbic (C)
Sunderland-Dinamo Zagabria 0-2
23' Stojkovic (D), 39' Beljo (D)
Torreense-Ararat Armenia 1-1
13' Aguirre (T), 41' Muradyan (A)

I finali delle 18.45

Anderlecht-Salisburgo 2-0
20' Augustinsson (A), 90' Winkler (A)
Crystal Palace-Hoffenheim 1-1
7' Prass (H), 90'+1 Kamada (C)
Levski-Jagiellonia 1-0
83' Stoyanchov (L)
Lillestrom-Viktoria Plzen 0-1
10' Adu (V)
Milan-Ferencvaros 0-2
52' Joseph (F), 66' Joseph (F)
Nijmegen-Omonia 3-1
23' Diony (O), 50' Linssen (N), 74' Bischoff (N), 76' Linssen (N)
Real Sociedad-Lione 1-1
28' Oskarsson (R), 54' Tolisso (L)
Sparta Praga-Bournemouth 1-2
35' Singhateh (S), 57' Adams (B), 81' Evanilson (B), 90' Rayan (B)

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