Carabao Cup, tocca a Chelsea-Arsenal in semifinale: Estevao sfida Gyokeres, le formazioni
Proseguono le semifinali di Carabao Cup, la Coppa di Lega inglese. Stasera tocca a Chelsea-Arsenal, che si giocano il match d'andata allo Stamford Bridge. Vediamo di seguito le formazioni ufficiali del match con le scelte di Liam Rosenior e Mikel Arteta.
Le formazioni ufficiali di Chelsea-Arsenal
Chelsea (4-2-3-1): Sanhcez; Acheampong, Fofana, Chalobah, Cucurella; Andrey Santos, Enzo Fernandez; Estevao, Joao Pedro, Pedro Neto; Guiu. Allenatore: Liam Rosenior.
Arsenal (4-3-3): Arrizabalaga; White, Saliba, Gabriel Magallanes, Timber; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Trossard. Allenatore: Mikel Arteta.
Il programma completo di Carabao Cup.
Semifinali d'andata
Newcastle-Manchester City 0-2
Chelsea-Arsenal
Semifinali di ritorno
3 febbraio
Ore 21 Arsenal-Chelsea
4 febbraio
Ore 21 Manchester City-Newcastle