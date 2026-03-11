Il cambio portiere dopo 17' e non solo: Tudor sotto accusa dopo il ko con l’Atletico Madrid

L’avventura di Igor Tudor sulla panchina del Tottenham è partita nel peggiore dei modi. I risultati continuano a non arrivare e il clima attorno al tecnico croato si è fatto sempre più pesante, soprattutto dopo la pesante sconfitta per 5-2 contro l'Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un match compromesso già nel primo tempo, segnato da diversi errori individuali che hanno spianato la strada ai Colchoneros. Il momento degli Spurs è estremamente delicato: sei sconfitte consecutive, un dato mai registrato prima nella storia del club. Una serie negativa che rischia di compromettere sia il cammino europeo sia la situazione in campionato, dove la squadra è coinvolta nella lotta per non retrocedere.

Le critiche nei confronti di Tudor non si sono fatte attendere. Adam Bate, giornalista di Sky Sports UK, ha commentato così il momento della squadra: “Il Tottenham aveva grossi problemi prima dell’arrivo di Tudor, questo è ovvio. Ma in base a quanto abbiamo visto finora, è diventato solo un altro problema, piuttosto che l’uomo con le soluzioni”.

A far discutere è stata anche la gestione del portiere Kinsky, inizialmente preferito a Vicario e poi sostituito dopo appena 17 minuti. Una decisione che ha scatenato molte polemiche. Paul Merson è stato molto duro: “La dirigenza non può lasciare Tudor lì e continuare a prendere decisioni pessime. Se pensi che Kinsky sia la scelta giusta per iniziare la partita, perché toglierlo? È stata una decisione sbagliata”. Sulla stessa linea anche Kris Boyd: “Almeno vai a dirgli: ‘È colpa mia, ho fatto la scelta sbagliata’. Ignorarlo quando esce è vergognoso”.

Nel post-partita Tudor ha difeso la propria scelta: “In quindici anni da allenatore non ho mai cambiato un portiere così presto. Ma era necessario proteggere il giocatore e la squadra. Tonin è un ottimo portiere e un grande ragazzo. Errori del genere possono capitare”.

Nonostante le spiegazioni, il futuro del tecnico croato appare sempre più incerto. Anche la BBC sottolinea come il club sia davanti a un bivio: confermare Tudor rischiando di peggiorare la situazione oppure cambiare guida tecnica ammettendo un errore di valutazione. Un’eventuale decisione degli Spurs potrebbe arrivare a breve.