Carlos Tevez, partita d'addio il 20 dicembre alla Bombonera: invitati Messi e Cristiano Ronaldo

Carlos Tevez torna in campo alla Bombonera per l'ultima volta. Il Boca Juniors ha dato il via libera definitivo alla partita celebrativa dedicata all'Apache, che tornerà a calcare il prato della Bombonera per salutare i propri tifosi in una serata che si preannuncia ricca di emozioni.

La data è stata scelta tenendo conto del fitto calendario della squadra, impegnata nella lotta per il Clausura, la Copa Sudamericana e la Copa Argentina. La dirigenza guidata da Juan Román Riquelme ha voluto individuare una giornata che non interferisse con gli impegni ufficiali del Boca né con un'eventuale finale del Trofeo de Campeones.

Tevez aveva annunciato il ritiro dal calcio professionistico a metà del 2022. Da allora, l'idea di organizzare una partita d'addio era rimasta sul tavolo, ma questioni societarie e impegni sportivi avevano finora impedito di concretizzarla. Adesso il progetto è pronto a diventare realtà, con l'ex attaccante che potrà salutare definitivamente il pubblico che lo ha sempre considerato uno dei propri idoli.

Da Messi a Cristiano Ronaldo: gli invitati alla festa di Tevez

Tra gli obiettivi degli organizzatori c'è anche quello di riunire Lionel Messi e Cristiano Ronaldo nella stessa partita, un evento che avrebbe una risonanza mondiale. La presenza dei due fuoriclasse, tuttavia, viene indicata come un desiderio e non come una conferma ufficiale.

La squadra delle leggende potrebbe inoltre comprendere altri grandi protagonisti della storia del Boca Juniors, come Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto e lo stesso Riquelme, rievocando le stagioni più memorabili del club sotto la guida di Carlos Bianchi.

Oltre alla partita, sono previsti anche spettacoli musicali per trasformare l'appuntamento in una grande celebrazione. L'obiettivo è rendere omaggio a Tevez e rafforzare il legame tra il club e i suoi tifosi, regalando all'Apache un ultimo, indimenticabile saluto alla Bombonera. Lo riporta lanumero12.com.ar