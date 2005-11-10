Siviglia contro la Liga dopo il ko con il Real Madrid: contestate le immagini e la regia TV

Non si placano le polemiche dopo la sfida tra Real Madrid e Siviglia dello scorso 18 ottobre al Santiago Bernabéu. Il club andaluso ha presentato un reclamo formale alla Liga, contestando la gestione televisiva di quattro episodi controversi e la loro mancata presenza nel riepilogo ufficiale. La società chiede tutte le riprese originali, chiarimenti sui criteri di regia e un'indagine per accertare eventuali responsabilità. Nel mirino anche le valutazioni del Comitato Tecnico degli Arbitri sulle situazioni discusse in campo.

Il comunicato del Siviglia

Il Siviglia FC ha presentato un reclamo formale al Dipartimento delle Competizioni della Liga in seguito agli episodi verificatisi durante la partita disputata lo scorso 18 ottobre 2026 allo stadio Santiago Bernabéu contro il Real Madrid CF.

Attraverso un documento firmato dal presidente José María del Nido Carrasco, il club esprime la propria profonda insoddisfazione per la produzione audiovisiva della partita e la massima preoccupazione per le recenti dichiarazioni rilasciate da Sergio Carranza Lezcano, responsabile della regia e dell'area editoriale della Liga (GFP/HBS/NVP), durante il programma El Partidazo de COPE.

Il reclamo si articola nei seguenti punti:

1. Il Siviglia FC denuncia un trattamento diseguale e insufficiente nella trasmissione e nella riproposizione degli episodi decisivi della partita:

A. L'intervento di Cucurella su Peque, per un possibile calcio di rigore non assegnato, senza replay adeguati.

B. La gomitata di Arda Güler ai danni di Peque, per una possibile espulsione, mostrata soltanto attraverso inquadrature da lontano e senza l'utilizzo di strumenti di ingrandimento («lente d'ingrandimento»).

C. Il fallo precedente di Konaté su Robbie Ure nell'azione che ha portato al secondo gol del Real Madrid CF, senza un'analisi televisiva adeguata.

D. Il calcio di rigore assegnato al Real Madrid CF per il contatto su Mbappé, che invece è stato mostrato attraverso numerosi replay da diverse angolazioni.

2. Ferma opposizione ai criteri di regia dichiarati pubblicamente.

Il Siviglia FC ritiene inaccettabile che la trasmissione televisiva, fondamentale per garantire la trasparenza e per le eventuali segnalazioni e revisioni da parte della sala VAR, sia guidata dai criteri illustrati pubblicamente dal responsabile della regia della Liga.

Tra questi vengono citati la dipendenza dalle proteste dei calciatori, la decisione iniziale dell'arbitro, la soggettività del regista, le giustificazioni legate alle esigenze della diretta, il monitoraggio dei giocatori e la selezione delle immagini destinate al VAR, oltre alla mancanza di trasparenza editoriale.

La Liga deve rendere pubblici i protocolli e i margini di discrezionalità che regolano la produzione audiovisiva.

3. Esclusioni dal riepilogo ufficiale.

Il Siviglia FC denuncia che l'azione di Cucurella su Peque, la gomitata di Arda Güler e il fallo precedente al secondo gol del Real Madrid sono stati intenzionalmente esclusi dal riepilogo ufficiale della partita, nonostante fossero disponibili immagini degli episodi, successivamente diffuse da operatori come Movistar Plus+ e DAZN.

4. Le richieste formali del Siviglia FC alla Liga:

- Risposta dettagliata e documentata: informazioni sul piano di produzione, sulle telecamere utilizzate, sugli angoli ciechi e sul personale responsabile delle decisioni relative alla trasmissione.

- Consegna del materiale audiovisivo: trasmissione immediata di tutte le riprese originali e integrali dei quattro episodi segnalati.

- Conservazione delle registrazioni: custodia cautelativa e messa in sicurezza di tutti i registri tecnici e delle registrazioni indipendenti delle telecamere, in vista di eventuali azioni giudiziarie.

- Consegna dei protocolli: invio dei manuali e delle direttive che regolano la regia audiovisiva e la realizzazione dei riepiloghi ufficiali della Liga.

- Verifica e accertamento delle responsabilità: indagine approfondita su quanto accaduto e adozione di misure correttive per garantire un trattamento imparziale, uniforme ed equo a tutti i club della competizione.

Inoltre, il Siviglia FC intende esprimere il proprio disaccordo e la propria divergenza di opinioni rispetto ai criteri illustrati dal Comitato Tecnico degli Arbitri (CTA) durante la riunione tenutasi martedì, dedicata agli episodi controversi della partita di domenica scorsa contro il Real Madrid.

Il club e l'organismo arbitrale hanno partecipato a un incontro durante il quale hanno discusso in modo rispettoso degli episodi contestati, evidenziando tuttavia posizioni e punti di vista chiaramente divergenti.