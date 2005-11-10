Yamal raggiunge la doppia cifra di gol e assist, ma il Barcellona cade per la prima volta in stagione
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 23:33Calcio estero
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20.10.2026 23:33Calcio estero
Dopo 11 vittorie consecutive, il Barcellona perde 4-2 contro il PSG. Yamal raggiunge quota 10 gol e 10 assist ed entra nella storia.
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Prima sconfitta stagionale per il Barcellona. Dopo 11 vittorie consecutive fra Liga e Champions League, la squadra di Flick subisce la prima sconfitta stagionale per mano del PSG, che al Parco dei Principi si impone 4-2 in un match ricco di gol ed emozioni.
Il record di Lamine Yamal
Nonostante la sconfitta, Lamine Yamal ha trovato ancora raggiungendo quota 10 gol e 10 assist in tutte le competizioni in questa stagione.
È diventato il primo giocatore dei cinque principali campionati europei a raggiungere la doppia cifra in entrambe le statistiche nell'attuale annata.
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