Yamal raggiunge la doppia cifra di gol e assist, ma il Barcellona cade per la prima volta in stagione

Prima sconfitta stagionale per il Barcellona. Dopo 11 vittorie consecutive fra Liga e Champions League, la squadra di Flick subisce la prima sconfitta stagionale per mano del PSG, che al Parco dei Principi si impone 4-2 in un match ricco di gol ed emozioni.

Il record di Lamine Yamal

Nonostante la sconfitta, Lamine Yamal ha trovato ancora raggiungendo quota 10 gol e 10 assist in tutte le competizioni in questa stagione.



È diventato il primo giocatore dei cinque principali campionati europei a raggiungere la doppia cifra in entrambe le statistiche nell'attuale annata.