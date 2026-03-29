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Caso Cancelo: l'Al Hilal vuole 8 milioni per cederlo, il Barcellona studia il colpo a zero

Caso Cancelo: l'Al Hilal vuole 8 milioni per cederlo, il Barcellona studia il colpo a zeroTUTTO mercato WEB
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Yvonne Alessandro
Oggi alle 16:56Calcio estero
Yvonne Alessandro

Joao Cancelo è arrivato al Barcellona nello scorso mercato invernale per rinforzare la difesa dopo l'infortunio di Andreas Christensen, ai danni dell'Inter che aveva tentato il colpo in extremis invece per coprire il vuoto lasciato dall'infortunio di Dumfries. In prestito secco dall'Al Hilal, tuttavia, ora la dirigenza blaugrana deve decidere se confermarlo, acquistandolo a titolo definitivo o ottenendo un altro anno di prestito.

L'intenzione del club catalano sarebbe quella di trattenere il giocatore, e lo stesso Cancelo ne è stato informato. Ma al terzino destro portoghese resta un anno di contratto con l'Al-Hilal, il che rende impossibile un rinnovo del prestito a meno di un prolungamento con il club arabo. E questa è un'opzione ben distante dalle preferenze di Cancelo. Per la cessione del cartellino, invece, i sauditi vorrebbero almeno 8 milioni di euro, secondo quanto rivelato da MARCA.

Con 31 anni d'età, il Barcellona però deve valutare a fondo l'investimento del caso. Dunque, l'idea dei blaugrana sarebbe di spingere Cancelo a negoziare la rescissione del contratto con l'Al-Hilal per poi essere tesserato dal ds Deco e il presidente Laporta a parametro zero. Da lì poi verrà la questione ingaggio, visto che l'ex Inter andrebbe a perdere una cospicua parte di quanto percepito in Arabia. E già ridotto di un terzo al momento dell'approdo semestrale in Catalogna. Da parte di Flick invece, c'è appoggio incondizionato nei confronti di Cancelo, perché si sposa appieno con l'ideologia di gioco dell'allenatore del Barcellona.

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