Portogallo, Cancelo sminuisce il Messico: "Siamo molto meglio di loro, siamo superiori"

A 2300 metri d'altitudine per disputare un'amichevole contro il Messico, lo Stadio Azteca - che ha riaperto le porte dopo oltre un anno di lavori - si è rivelato un avversario ostico aggiuntivo per i giocatori del Portogallo. Nello 0-0 di questa notte tra l'altro João Cancelo, ex terzino dell'Inter oggi al Barcellona in prestito dall'Al Hilal, si è mostrato molto deluso del risultato maturato.

"C'è sempre pressione quando si gioca per la Nazionale. È dove preferisco giocare. Rappresento i miei genitori, i miei amici, la mia famiglia, e credo che tutti i miei compagni la pensino allo stesso modo", ha esordito nel post-partita in zona mista. "Lo Stadio Azteca mi ha impressionato molto, penso abbiano fatto una cerimonia bellissima prima di iniziare e ci hanno accolto molto bene. Riguardo al fatto che fosse un'amichevole, credo che dobbiamo controllare di più la partita. Con i giocatori che abbiamo, dobbiamo avere molto più controllo".

Ma il pari a reti bianche non è andato giù a Cancelo: "Siamo una squadra molto migliore del Messico, abbiamo giocatori di gran lunga superiori ai loro", la dichiarazione parsa arrogante ai più. "Essendo superiori, credo avremmo potuto fare qualcosa di più. Che sia un'amichevole o meno, è sempre meglio andarsene con una vittoria". E in merito all'altitudine e gli effetti portati, il giocatore del Barcellona e del Portogallo ha dichiarato: "Problemi? Io personalmente no, i miei compagni non so. Ho sentito il naso un po' secco, ma in termini di stanchezza non ho sofferto molto l'altitudine".