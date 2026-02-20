Caso Vinicius, insulti razzisti anche dagli spalti: il Benfica ha già individuato i colpevoli

Il caso scoppiato per il presunto insulto razzista di Gianluca Prestianni ai danni di Vinicius Junior durante Benfica-Real Madrid continua ad avere sviluppi anche fuori dal campo. Secondo quanto riferito da A Bola, il club portoghese ha già passato al setaccio le immagini della gara di andata dei play-off di Champions League e ha individuato alcuni tifosi protagonisti di comportamenti razzisti sugli spalti.

La società sta ora verificando se le persone identificate siano membri ufficiali del club. In caso di riscontro positivo, il Benfica avvierà un procedimento disciplinare interno che potrebbe arrivare fino all’espulsione. Una linea dura, adottata per chiarire la propria posizione e prendere le distanze da qualsiasi episodio discriminatorio.

La vicenda nasce dall’incidente che ha coinvolto Gianluca Prestianni finito sotto indagine della UEFA per presunti insulti razzisti rivolti a Vinícius Júnior. Durante il match la partita era stata momentaneamente interrotta, con momenti di forte tensione all’Estádio da Luz, dentro e fuori dal rettangolo di gioco. Successivamente sono emerse anche segnalazioni di cori e offese provenienti dagli spalti nei confronti dell’attaccante brasiliano. Ora il Benfica prova a chiudere il cerchio, collaborando alle verifiche e promettendo provvedimenti severi per tutelare l’immagine del club e del calcio europeo.