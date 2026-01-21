Champions, le formazioni di Galatasaray-Atletico e Qarabag-Eintracht: c'è Ruggeri
Dopo le nove sfide disputate ieri, si chiude oggi il programma della settima giornata della fase campionato della Champions League. Come al solito, alle 18.45 andranno in scena due partite: l'Atletico Madrid sarà di scena sul difficile campo del Galatasaray, mentre il Qarabag cercherà una nuova impresa, stavolta ai danni dell'Eintracht. Ecco le formazioni ufficiali:
Qarabag (4-2-3-1): Kochalski; Matheus Silva, Mustafazada, Medina, Cafarquiliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Montiel, Zoubir; Duran.
Eintracht Francoforte (3-4-3): Kaua Santos; Theate, Koch, Collins; Brown, Larsson, Skhiri, Kristensen; Knauff, Uzun, Doan.
Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Elmali; Torreira, Lemina; Sane, Akgun, Yilmaz; Osimhen.
Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Koke, Barrios, Almada; Sorloth, Alvarez.
La classifica
1. Arsenal 21, dr +18
2. Real Madrid 15, dr +11
3. Bayern Monaco 15, dr +11
4. Tottenham 14, dr +8
5. PSG 13, dr +10
6. Sporting CP 13, dr +5
7. Manchester City 13, dr +4
8. Atalanta 13, dr +2
9. Inter 12, dr +6
10 Atlético Madrid 12, dr +3
11. Liverpool 12, dr +3
12. Borussia Dortmund 11, dr +4
13 Newcastle 10, dr +7
14. Chelsea 10, dr +5
15. Barcellona 10, dr +3
16. Olympique Marsiglia 9, dr +3
17. Juventus 9, dr +2
18. Galatasaray 9, dr 0
19. Bayer Leverkusen 9, dr -4
20. Monaco 9, dr -6
21. PSV 8, dr +4
22. Olympiacos 8, dr -5
23. Napoli 8, dr -5
24. Copenhagen 8, dr -6
25. Qarabağ 7, dr -3
26. Club Brugge 7, dr -5
27. Bodø/Glimt 6, dr -2
28. Benfica 6, dr -2
29. Pafos 6, dr -5
30. Union Saint-Gilloise 6, dr -8
31. Athletic Bilbao 5, dr -5
32. Eintracht Francoforte 4, dr -8
33. Ajax 4, dr -13
34. Slavia Praga 3, dr -9
35. Villarreal 2, dr -9
36. Kairat 1, dr -14