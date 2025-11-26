Champions, il Pafos ferma anche il Monaco: 2-2, David Luiz a segno 8 anni dopo
Finiscono i le sfide delle 18.45 in Champions League, in attesa delle italiane (e degli altri club) impegnate alle 21. Dopo aver battuto il Villarreal ed aver pareggiato contro Olympiacos e Kairat, il club cipriota del Pafos (che ha perso solamente contro il Bayern Monaco, per 1-5) ha fermato anche il Monaco: finisce 2-2 all'Alphamega Stadium di Limassol, nell'isola di Cipro.
In gol anche l'ex Chelsea David Luiz, otto anni dopo l'ultima volta (allora in un 3-3 contro la Roma). Per il Monaco a segno dopo 5 minuti Minamino, poi Balogun nella ripresa, ma all'88' ecco l'autorete di Salisu a riportare le cose in parità. 90 minuti in campo per l'ex Juventus Paul Pogba.
Il Copenhagen non ha vita così facile con il Kairat. A segno Dadason, Larsson e Robert per i danesi, poi Satpaev e Baybek mettono paura nel finale: finisce 3-2.
I finali delle sfide delle 18.45 in Champions League
Pafos-Monaco 2-2
5' Minamino (M), 18' David Luiz (P), 26' Balogun (M), 88' Sunijc (P)
Copenhagen-Kairat 3-2
26' Dadason (C), 59' rig. Larsson (C), 73' Robert (C), 81' Satpaev (K), 90' Baybek (K)
I risultati di ieri in Champions League
Ajax - Benfica 0-2
6' Dahl, 90' Barreiro
Galatasaray - Royale Union SG 0-1
57' David
Bodo/Glimt - Juventus 2-3
27' Bolmber (BG), 48' Openda (J), 59' McKennie (J), 87' Fet (BG), 90+1' David (J)
Chelsea - Barcellona 3-0
27' aut. Koundé, 55' Estevao, 73' Delap
Borussia Dortmund - Villarreal 4-0
45+2' e 54' Guirassy, 59' Adeyemi, 90+4 Svensson
Manchester City - Bayer Leverkusen 0-2
23' Grimaldo, 54' Schick
Olympique Marsiglia - Newcastle 2-1
6' Barnes (N), 46' e 50' Aubameyang (OM)
Napoli - Qarabag 2-0
65 McTominay, 72' aut.Jankovic
Slavia Praga - Athletic Bilbao 0-0
La classifica aggiornata:
1 Bayern 12 (+11)
2 Arsenal 12 (+11)
3 Inter 12 (+10)
4 Dortmund* 10 (+6)
5 Chelsea* 10 (+6)
6 Manchester City* 10 (+5)
7 PSG 9 (+9)
8 Newcastle* 9 (+7)
9 Real Madrid 9 (+6)
10 Liverpool 9 (+5)
11 Galatasaray* 9 (+1)
12 Tottenham 8 (+5)
13 Leverkusen* 8 (-2)
14 Sporting 7 (+3)
15 Barcellona* 7 (+2)
16 Qarabag* 7 (-1)
17 Atalanta 7 (-2)
18 Napoli* 7 (-3)
19 Marsiglia* 6 (+2)
20 Atl. Madrid 6 (+1)
21 Juventus* 6 (0)
22 Monaco* 6 (-2)
23 Pafos* 6 (-3)
24 Royale Union SG* 6 (-7)
25 PSV 5 (+2)
26 Club Brugge 4 (-2)
27 Francoforte 4 (-4)
28 Ath. Bilbao* 4 (-5)
29 Copenhagen* 4 (-7)
30 Benfica* 3 (-4)
31 Slavia Praga* 3 (-6)
32 Bodo/Glimt* 2 (-4)
33 Olympiakos 2 (-7)
34 Villarreal* 1 (-8)
35 Kairat Almaty 1 (-10)
36 Ajax* 0 (-15)
*una gara in più