Champions, il Pafos ferma anche il Monaco: 2-2, David Luiz a segno 8 anni dopo

Finiscono i le sfide delle 18.45 in Champions League, in attesa delle italiane (e degli altri club) impegnate alle 21. Dopo aver battuto il Villarreal ed aver pareggiato contro Olympiacos e Kairat, il club cipriota del Pafos (che ha perso solamente contro il Bayern Monaco, per 1-5) ha fermato anche il Monaco: finisce 2-2 all'Alphamega Stadium di Limassol, nell'isola di Cipro.

In gol anche l'ex Chelsea David Luiz, otto anni dopo l'ultima volta (allora in un 3-3 contro la Roma). Per il Monaco a segno dopo 5 minuti Minamino, poi Balogun nella ripresa, ma all'88' ecco l'autorete di Salisu a riportare le cose in parità. 90 minuti in campo per l'ex Juventus Paul Pogba.

Il Copenhagen non ha vita così facile con il Kairat. A segno Dadason, Larsson e Robert per i danesi, poi Satpaev e Baybek mettono paura nel finale: finisce 3-2.

I finali delle sfide delle 18.45 in Champions League

Pafos-Monaco 2-2

5' Minamino (M), 18' David Luiz (P), 26' Balogun (M), 88' Sunijc (P)

Copenhagen-Kairat 3-2

26' Dadason (C), 59' rig. Larsson (C), 73' Robert (C), 81' Satpaev (K), 90' Baybek (K)

I risultati di ieri in Champions League

Ajax - Benfica 0-2

6' Dahl, 90' Barreiro

Galatasaray - Royale Union SG 0-1

57' David

Bodo/Glimt - Juventus 2-3

27' Bolmber (BG), 48' Openda (J), 59' McKennie (J), 87' Fet (BG), 90+1' David (J)

Chelsea - Barcellona 3-0

27' aut. Koundé, 55' Estevao, 73' Delap

Borussia Dortmund - Villarreal 4-0

45+2' e 54' Guirassy, 59' Adeyemi, 90+4 Svensson

Manchester City - Bayer Leverkusen 0-2

23' Grimaldo, 54' Schick

Olympique Marsiglia - Newcastle 2-1

6' Barnes (N), 46' e 50' Aubameyang (OM)

Napoli - Qarabag 2-0

65 McTominay, 72' aut.Jankovic

Slavia Praga - Athletic Bilbao 0-0

La classifica aggiornata:

1 Bayern 12 (+11)

2 Arsenal 12 (+11)

3 Inter 12 (+10)

4 Dortmund* 10 (+6)

5 Chelsea* 10 (+6)

6 Manchester City* 10 (+5)

7 PSG 9 (+9)

8 Newcastle* 9 (+7)

9 Real Madrid 9 (+6)

10 Liverpool 9 (+5)

11 Galatasaray* 9 (+1)

12 Tottenham 8 (+5)

13 Leverkusen* 8 (-2)

14 Sporting 7 (+3)

15 Barcellona* 7 (+2)

16 Qarabag* 7 (-1)

17 Atalanta 7 (-2)

18 Napoli* 7 (-3)

19 Marsiglia* 6 (+2)

20 Atl. Madrid 6 (+1)

21 Juventus* 6 (0)

22 Monaco* 6 (-2)

23 Pafos* 6 (-3)

24 Royale Union SG* 6 (-7)

25 PSV 5 (+2)

26 Club Brugge 4 (-2)

27 Francoforte 4 (-4)

28 Ath. Bilbao* 4 (-5)

29 Copenhagen* 4 (-7)

30 Benfica* 3 (-4)

31 Slavia Praga* 3 (-6)

32 Bodo/Glimt* 2 (-4)

33 Olympiakos 2 (-7)

34 Villarreal* 1 (-8)

35 Kairat Almaty 1 (-10)

36 Ajax* 0 (-15)

*una gara in più