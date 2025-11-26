Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

19-4: la Premier domina anche sulla Liga negli scontri diretti in Champions

19-4: la Premier domina anche sulla Liga negli scontri diretti in ChampionsTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 19:27Calcio estero
Daniele Najjar

Il Barcellona è uscito cono le ossa rotte dalla sfida giocata a Stamford Bridge ieri sera contro il Chelsea: la squadra di Enzo Maresca si è imposta con un netto 3-0 sui blaugrana nella quinta giornata di questa edizione della Champions League.

Un risultato non casuale e che riflette il crescente dominio del campionato inglese sul resto dell'Europa. In particolare crescono le statistiche a favore delle squadre inglesi nei confronti, anche, di quelle spagnole.

A parte la vittoria inaugurale del Barça contro il Newcastle a metà settembre (1-2), dall'inizio della fase di Champions League 2024-2025, le squadre di Liga hanno perso gli altri otto scontri contro i club della Premier League.

Il portiere del Barcellona, Joan Garcia, al termine della gara contro il Chelsea ha ammesso questa superiorità: "Abbiamo provato a seguire i terzini, ma è stato impossibile. Abbiamo dovuto inseguire la palla senza sosta. I duelli, i secondi palloni... se non si è abbastanza solidi, è impossibile vincere".

I risultati non parlano a favore degli spagnoli, così come i contenuti delle partite. Dei nove scontri, i club della Premier League hanno segnato 19 gol e ne hanno subito solo quattro. Se i campioni in carica sono i francesi del Paris Saint-Germain insomma, i club inglesi rimangono certamente fra i clienti più scomodi per chi ha ambizioni di trionfare nella coppa più ambita.

Articoli correlati
Nuovo Camp Nou, l'ispettorato scopre 79 immigrati irregolari turchi tra i lavoratori... Nuovo Camp Nou, l'ispettorato scopre 79 immigrati irregolari turchi tra i lavoratori
Barcellona sconfitto, finisce una serie incredibile: 53 partite con almeno un gol... Barcellona sconfitto, finisce una serie incredibile: 53 partite con almeno un gol segnato
Yamal annullato da Cucurella, Sanchez: "L'ha tenuto in pugno. Tutti bravi fuori dalla... Yamal annullato da Cucurella, Sanchez: "L'ha tenuto in pugno. Tutti bravi fuori dalla Premier..."
Altre notizie Calcio estero
Champions League, i parziali al 45': David Luiz in gol, il Pafos spaventa il Monaco... Champions League, i parziali al 45': David Luiz in gol, il Pafos spaventa il Monaco
19-4: la Premier domina anche sulla Liga negli scontri diretti in Champions 19-4: la Premier domina anche sulla Liga negli scontri diretti in Champions
Investì più di 100 persone nella festa del titolo a Liverpool: Paul Doyle si dichiara... Investì più di 100 persone nella festa del titolo a Liverpool: Paul Doyle si dichiara colpevole
Liverpool in crisi nera, la ricetta di Robertson: "Evitiamo i social, ma le critiche... Liverpool in crisi nera, la ricetta di Robertson: "Evitiamo i social, ma le critiche sono giuste"
Arsenal perfetto, Arteta cauto: "Noi come Bayern e Real? Abbiamo zero Champions" Arsenal perfetto, Arteta cauto: "Noi come Bayern e Real? Abbiamo zero Champions"
Aston Villa, Emery sul futuro di Elliott: "A gennaio decideremo, non ci stiamo pensando"... Aston Villa, Emery sul futuro di Elliott: "A gennaio decideremo, non ci stiamo pensando"
Rivincita Chilwell sul Chelsea: "Io al Mondiale? Sarebbe un dito medio verso tanti"... Rivincita Chilwell sul Chelsea: "Io al Mondiale? Sarebbe un dito medio verso tanti"
La crisi del Liverpool è senza fine? Slot: "Situazione ridicola e incredibile" La crisi del Liverpool è senza fine? Slot: "Situazione ridicola e incredibile"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
Le più lette
1 Juve: comanda Yildiz. Milan: la volpe Allegri sa come si fa. Inter: la legge del ghepardo e quella cattiveria in più. Napoli: McTominay è (sempre) la soluzione. E la lungimiranza di Como e Bologna
2 Il Real Madrid vuole un nuovo attacco. E sacrificherà Rodrygo (e forse Vinicius)
3 Atletico Madrid-Inter, le probabili formazioni: riposa Thuram, chance per Luis Henrique?
4 Capello: "Yildiz ha messo in crisi il Bodo, ma evidenzierei i gol fatti dalle due punte"
5 Del Piero: "Possiamo parlare di come ha vinto la Juventus... Ma contava farlo"
Ora in radio
Repliche 19:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 David, nessun segnale per un addio o uno scambio col Milan. Prima e dopo il gol di ieri
Immagine top news n.1 Roma, Gasperini: "Col Midtjylland gara dura, non ci fa pensare al Napoli"
Immagine top news n.2 Napoli, vertice con De Laurentiis e Manna all'indomani della Champions: sul tavolo anche il mercato
Immagine top news n.3 Juve finalmente pronta a rientrare: le immagini della squadra nell'aeroporto di Bodo
Immagine top news n.4 Napoli, il coraggio di Conte: nuovo modulo, cambi offensivi e finalmente le ali sparigliatrici
Immagine top news n.5 Juventus, vittoria di carattere a Bodo: Spalletti elogia il gruppo
Immagine top news n.6 Poker Dortmund, vola il Chelsea. City ko in casa. Risultati e classifica di Champions League
Immagine top news n.7 Spalletti spezza la maledizione norvegese, la Juve infrange il tabù Bodo e della Champions
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
Immagine news podcast n.2 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.3 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
Immagine news podcast n.4 Guendouzi e il possibile addio alla Lazio a gennaio: tutti i retroscena
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Zazzaroni: "Juventus, serve tempo a Spalletti. Roma non da Scudetto"
Immagine news Altre Notizie n.2 E' nata col Bodo la Juventus di Spalletti? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Caputi: "Il Napoli deve giocare con intensità. Con la Roma sfida che peserà"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Midtjylland, Tullberg: "Contro la Roma gara difficile, ma non impossibile"
Immagine news Serie A n.2 Atletico Madrid-Inter, le formazioni ufficiali: di nuovo Augusto a destra, Bonny rimpiazza Thuram
Immagine news Serie A n.3 Youth League, doppio ko per le italiane: Atletico-Inter 4-1, l'Atalanta perde all'ultimo con l'Eintracht
Immagine news Serie A n.4 Eintracht Francoforte-Atalanta, le formazioni ufficiali: Scamacca torna titolare, out Pasalic
Immagine news Serie A n.5 Midtjylland, Bech: "Siamo motivatissimi per affrontare la Roma"
Immagine news Serie A n.6 Mitdyjlland, Erlic: "La Coppa Italia all'Olimpico col Bologna? Non la dimenticherò mai"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, si ferma Di Serio: lesione al retto femorale. Potrebbe rientrare nel 2026
Immagine news Serie B n.2 Delli Carri analizza la B: "Monza ha la miglior squadra, ma Alvini fa giocare bene il Frosinone"
Immagine news Serie B n.3 Bari, per Vivarini pronto un contratto semestrale con opzione. Domani primo allenamento
Immagine news Serie B n.4 Frosinone, si ferma Kone per una lesione muscolare. Infortunio meno grave del previsto
Immagine news Serie B n.5 Bocalon: "Il derby può essere stato la svolta per il Venezia. Yeboah? In B pochi come lui"
Immagine news Serie B n.6 Documenti sulla solidità finanziaria presentati in ritardo. Multa per Spezia e i suoi dirigenti
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania, Cicerelli dopo l'infortunio: "Grazie ai tifosi per l'affetto. Tornerò più forte di prima"
Immagine news Serie C n.2 Coppa Italia Serie C, Ottavi di Finale: sorridono Ternana e Pro Vercelli. Arezzo fermo sul pari
Immagine news Serie C n.3 Rimini, D'Alesio: "Mai cercato alibi, ma siamo stati lasciati soli. Ora siamo preoccupati"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, Rimini verso l'esclusione dal campionato: come potrebbe cambiare la classifica
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Gubbio e Juve NG si dividono la posta nel recupero: 1-1 il finale
Immagine news Serie C n.6 Coppa Italia Serie C, rimonta Renate sull'Inter U23: Aurieletto stende i meneghini nel recupero
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Midtjylland, all'Olimpico arriva la rivelazione danese
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atletico Madrid Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Supercoppa Femminile, Roma-Juventus l'11 gennaio all'Adriatico di Pescara
Immagine news Calcio femminile n.2 Oggi primo allenamento per l'Italia negli USA: Boattin e Cantore hanno raggiunto il gruppo
Immagine news Calcio femminile n.3 Soncin: "Violenze fisiche e verbali sulle donne non tollerabili. Serve un cambio culturale"
Immagine news Calcio femminile n.4 La Ternana Women lancia una nuova campagna social contro la violenza sulle donne
Immagine news Calcio femminile n.5 Zanni: "Porte e campo più piccoli? Invierebbe un messaggio sbagliato. Puntiamo alla parità"
Immagine news Calcio femminile n.6 L'Italia vola negli USA: una doppia sfida fra revival e certificazione dello status raggiunto
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…