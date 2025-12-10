Real Madrid, Mbappé convocato per la sfida contro il City: il francese ci sarà dal 1'?

Nessuno sa come finirà la sfida, ma una cosa è certa: Kylian Mbappé sarà al Bernabéu contro il Manchester City. La decisione è ormai definitiva. Nonostante i fastidi persistenti al ginocchio sinistro e la frattura a un dito della mano, il fuoriclasse francese ha voluto esserci a tutti i costi. Le ultime 48 ore sono state un tour de force tra terapie, pressoterapia e lavoro personalizzato. Il dolore non è sparito, ma per una notte così vale la pena stringere i denti. È convocato. Resta solo un dubbio: partenza da titolare o arma letale a gara in corso? La scelta dipenderà dalle sensazioni delle prossime ore.

La sua presenza è un’iniezione di fiducia. Mbappé è il giocatore più utilizzato da Xabi Alonso: 1.838 minuti, più di Courtois, Carreras o Valverde. Ha saltato appena 52 minuti in tutta la stagione, giocando il 97% del totale e partendo sempre dall’inizio in 21 partite consecutive (26 se si considerano anche quelle con la Francia). I numeri, poi, parlano chiaro: 25 gol, ovvero il 57% delle reti del Real Madrid. Una media impressionante: un gol ogni 73 minuti. In Champions League va ancora più forte, segnando ogni 49 minuti. È l’uomo imprescindibile.

Il problema principale è il ginocchio, lesionato contro il Celta dopo un movimento innaturale. La frattura al dito, invece, non avrebbe impedito l’utilizzo. Se non partisse dall’inizio, Xabi dovrebbe scegliere tra Gonzalo, Endrick o il tandem Rodrygo-Vinicius. Il rivale Erling Haaland attende, il pubblico anche: è la notte delle stelle, la notte di Real Madrid-Manchester City.