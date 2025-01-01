Chelsea, Enzo Fernandez cambia... agenzia: verrà rappresentato da Javier Pastore
Cambio importante fuori dal campo per Enzo Fernandez. Come riporta Fabrizio Romano, il centrocampista del Chelsea ha infatti annunciato la firma immediata con la sua nuova agenzia di rappresentanza, “The Elegant Game”, realtà emergente nel panorama internazionale che potrà ora occuparsi di tutte le questioni contrattuali e commerciali legate al campione del mondo argentino.
A rendere ancora più rilevante la scelta è la figura di uno dei co-fondatori dell’agenzia: Javier Pastore, ex stella di PSG, Palermo e della Nazionale argentina. “El Flaco”, passato negli ultimi anni alla gestione e allo sviluppo di talenti.
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto
