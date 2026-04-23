Chelsea, Cucurella nell'occhio del ciclone: dalle frasi sul Barça al parrucchiere chiacchierone

Clima rovente in casa Chelsea dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro il Brighton, risultato che ha portato all’esonero dell’allenatore Liam Rosenior. Una crisi profonda, certificata da numeri allarmanti: i Blues non segnano da cinque partite, registrando la peggior striscia negativa degli ultimi 114 anni.

A rendere il quadro ancora più caotico è emerso un episodio curioso ma grave: secondo quanto riportato dalla stampa inglese, il parrucchiere di Marc Cucurella avrebbe anticipato sui social alcune informazioni sensibili sulla squadra. In un post pubblicato prima della partita, avrebbe scritto che Cole Palmer e João Pedro sarebbero stati assenti per infortunio. Non si tratterebbe di un caso isolato: già in passato erano trapelate indiscrezioni simili prima della sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain. All’epoca, Rosenior aveva minimizzato: "Non è la prima volta e non sarà l’ultima. Succede in tutti i club. È deludente, ma sono sicuro che non accadrà di nuovo".

Nel frattempo, anche le dichiarazioni dello stesso Cucurella sul possibile futuro al Barcellona avevano fatto discutere: "Se arrivasse un’opportunità del genere, sarebbe difficile dire di no". Parole che non avevano portato a sanzioni, a differenza di quanto accaduto a Enzo Fernández, punito per commenti simili su Madrid. +