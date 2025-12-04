Chelsea, Maresca ammette: "Leeds migliore di noi sotto tutti gli aspetti, niente da salvare"

Non usa giri di parole Enzo Maresca per commentare la sconfitta in casa del Leeds. Il tecnico del Chelsea ha così analizzato in conferenza: "Sono stati migliori di noi sotto tutti gli aspetti e meritavano di vincere la partita. Non c'è niente che possiamo salvare da questa partita. L'unica cosa che possiamo fare è cercare di capire gli errori commessi, cercare di ripartire, perché sabato abbiamo un'altra partita. Nessuno ha performato al meglio. Pedro nel secondo tempo, Garnacho nel secondo tempo, probabilmente sono stati i nostri giocatori migliori, perché dopo il gol abbiamo avuto due occasioni con Palmer e Joao Pedro.

Poi il terzo gol ha chiuso la partita. Spero che abbiamo avuto una brutta serata perché è una partita in cui fai fatica a trovare qualcosa da imparare. Con la palla, senza palla, nei duelli, nei secondi passaggi, sono stati molto più bravi di noi sotto tutti gli aspetti. Sicuramente, per diversi motivi, il livello non sarà sempre lo stesso. In casa o in trasferta contro qualsiasi squadra, se non giochi al 100%, la Premier League è dura.

Quando giochi come abbiamo fatto nelle ultime due partite contro Barcellona e Arsenal, ti aspetti una prestazione migliore, senza dubbio. Ma il fatto che abbiamo giocato così bene contro Arsenal e Barcellona e nell'ultimo mese, non significa che giocheremo sempre allo stesso modo. Per diverse ragioni non è possibile, a causa delle situazioni che bisogna gestire. Abbiamo giocatori che non è possibile far giocare ogni due o tre giorni. Quando si cambiano giocatori, il livello cala, questa è la realtà perché sono giocatori importanti per noi e lo sarebbero per qualsiasi squadra".