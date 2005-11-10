Chelsea, tegola Joao Pedro e guai per Xabi Alonso: l’attaccante fuori per diverse settimane

La sconfitta contro il Tottenham ha interrotto la corsa del Chelsea di Xabi Alonso, ma i problemi dei Blues non finiscono qui. In vista della sfida di Carabao Cup contro il Liverpool di Andoni Iraola, infatti, il tecnico spagnolo dovrà fare a meno di Joao Pedro, uno degli uomini più importanti del reparto offensivo.

L’attaccante brasiliano resterà ai box per diverse settimane, come confermato dallo stesso Xabi Alonso: "Ci mancherà, ma dobbiamo essere pronti a superare questa situazione, vincere partite ed essere competitivi con i giocatori che abbiamo a disposizione. Dobbiamo cercare soluzioni, non scuse". Joao Pedro era già stato costretto a saltare la sfida contro il Tottenham per un problema fisico e la sua assenza si è fatta sentire. Per la seconda volta in stagione il Chelsea è rimasto senza reti: il precedente risaliva alla trasferta contro il Brentford, altra gara disputata senza il brasiliano in campo.

Dopo l’esclusione dal Mondiale con il Brasile, l’ex Brighton è diventato il principale riferimento offensivo dei Blues. Nella scorsa stagione aveva chiuso come miglior marcatore della squadra con 20 reti e anche quest’anno aveva iniziato sulla stessa linea, con cinque gol nelle prime otto presenze. Contro il Tottenham, il Chelsea ha faticato a creare occasioni (appena sette tiri totali) e Xabi Alonso è stato criticato per aver concesso pochi minuti a Danny Welbeck, arrivato in estate proprio per alternarsi con Joao Pedro. L’altro centravanti disponibile, Emmanuel Emegha, non ha ancora esordito con la maglia dei Blues. Ora, contro il Liverpool, il tecnico dovrà trovare nuove soluzioni offensive.