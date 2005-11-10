Un drone sorvola l'Highbury Stadium, Fleetwood-Arsenal interrotta per otto minuti

L'Arsenal è stato clamorosamente eliminato ieri dal Fleetwood Town in una partita che verrà ricordata anche per un altro episodio. Dopo appena quattro minuti dal fischio d’inizio, la sfida è stata interrotta a causa della presenza di un drone che ha sorvolato l’Highbury Stadium, sorprendendo giocatori e tifosi presenti sugli spalti.

L’arbitro Michael Salisbury si è accorto del dispositivo e, per motivi di sicurezza, ha deciso di fermare il gioco. Dopo un confronto con gli allenatori e i responsabili dell’impianto, il direttore di gara ha ordinato alle due squadre di rientrare momentaneamente negli spogliatoi in attesa della risoluzione del problema. Il drone, secondo le prime ricostruzioni, non era autorizzato a sorvolare lo stadio e ha costretto le autorità a intervenire prima della ripresa dell’incontro. Dopo circa otto minuti, una volta che il dispositivo si è allontanato dall’area dell’impianto, i calciatori sono tornati in campo e la sfida è potuta ripartire regolarmente.